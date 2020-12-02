Аффекта не будет, но нашелся особый свидетель. Суд отказал защите историка Соколова в повторной экспертизе

Лукьянов утверждал, что первая экспертиза составлена с нарушениями, так как в ней не учтено, какие лекарства принимал Соколов, где он лечился и пил ли он перед убийством. Также эксперты, считает адвокат, не учли, что аффект может быть разных видов, а у его подзащитного была амнезия.

На судебном заседании 2 декабря около двух часов ушло на то, чтобы обсудить ходатайство защитника Соколова Сергея Лукьянова. На последнем заседании он просил отправить подсудимого на повторную психолого-психиатрическую экспертизу и привел 11 аргументов .

Прокурор, адвокат потерпевшего по делу историка Олега Соколова и судья Юлия Максименко высказались по ходатайству защитника подсудимого и единогласно ему отказали. Стороны позвали новых свидетелей.

На заседании Лукьянов отметил, что составлял ходатайство, советуясь со специалистами, и те признавали, что экспертиза имеет изъяны. Однако свидетелями выступить они не захотели. «Потому что Соколов», — добавил защитник.

Доводы гособвинение, адвокат потерпевшего и судья сочли несостоятельными, Лукьянову отказали.

Сторона защиты попросила отложить заседание, чтобы в следующий раз привезти в суд свидетеля, который якобы накануне убийства видел Анастасию Ещенко в компании научного оппонента Соколова Евгения Понасенкова. Ранее Соколов заявлял, что именно Понасенков все подстроил, организовал травлю историка и мог организовать провокацию со стороны Ещенко.

Свидетеля позвать разрешили, но оказалось, что за дверьми уже ждут оперативники МВД. Трое свидетелей стороны обвинения пришли рассказать о событиях 9 ноября 2019 года, когда Соколов оказался в больнице. Судья разрешила их допросить.

Ещенко была убита 8 ноября прошлого года четырьмя выстрелами в голову. Ее тело расчленили и выкинули в Мойку. Соколов признает вину.