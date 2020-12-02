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Аффекта не будет, но нашелся особый свидетель. Суд отказал защите историка Соколова в повторной экспертизе

Прокурор, адвокат потерпевшего по делу историка Олега Соколова и судья Юлия Максименко высказались по ходатайству защитника подсудимого и единогласно ему отказали. Стороны позвали новых свидетелей.

На судебном заседании 2 декабря около двух часов ушло на то, чтобы обсудить ходатайство защитника Соколова Сергея Лукьянова. На последнем заседании он просил отправить подсудимого на повторную психолого-психиатрическую экспертизу и привел 11 аргументов.

Лукьянов утверждал, что первая экспертиза составлена с нарушениями, так как в ней не учтено, какие лекарства принимал Соколов, где он лечился и пил ли он перед убийством. Также эксперты, считает адвокат, не учли, что аффект может быть разных видов, а у его подзащитного была амнезия.

На заседании Лукьянов отметил, что составлял ходатайство, советуясь со специалистами, и те признавали, что экспертиза имеет изъяны. Однако свидетелями выступить они не захотели. «Потому что Соколов», — добавил защитник.

Доводы гособвинение, адвокат потерпевшего и судья сочли несостоятельными, Лукьянову отказали.

Сторона защиты попросила отложить заседание, чтобы в следующий раз привезти в суд свидетеля, который якобы накануне убийства видел Анастасию Ещенко в компании научного оппонента Соколова Евгения Понасенкова. Ранее Соколов заявлял, что именно Понасенков все подстроил, организовал травлю историка и мог организовать провокацию со стороны Ещенко.

Свидетеля позвать разрешили, но оказалось, что за дверьми уже ждут оперативники МВД. Трое свидетелей стороны обвинения пришли рассказать о событиях 9 ноября 2019 года, когда Соколов оказался в больнице. Судья разрешила их допросить.

Ещенко была убита 8 ноября прошлого года четырьмя выстрелами в голову. Ее тело расчленили и выкинули в Мойку. Соколов признает вину.

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Комментарии (4)

NtSm
Удивительный балаган. Больше года уже тянется. Впрочем, если прикинуть, сколько стоила эта "реставрация", то невольно приходишь к мысли, что у Соколова есть весьма и весьма состоятельные покровители. И в СПбГУ его держали, несмотря на многочисленные жалобы студентов истфака.
Danik
Соколов убил человека, разчленил, разпихал по пакетам и выбросил в речку. И нигде почти не прокололся, нигде не поранился, нигде не проговорился. И с этим ... до сих пор возятся. Ефремов уже давно сидит, хотя убил, выехал на встречку под пьянкой. Этот же ... трезвый был и даже потом что-то отмечал с друганами. И он в афекте был? Да уж! Кому же этот суд или цирк в городе Питере нравится!?
Gvinpin_5e4d91a9616a9
Тут вопрос: почему-бы "Наполеону" не довести "реставрацию" до конца, и не закончить свою никчёмную жизнь в форте?
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