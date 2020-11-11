Адвокат историка Соколова просит отправить подзащитного на повторную экспертизу. У него 11 аргументов с дорогой к аффекту
Защитник обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко Сергей Лукьянов привел 11 аргументов, согласно которым Соколова надо отправить на повторную психолого-психиатрическую экспертизу. Он прочертил путь к аффекту.
Ходатайство Лукьянова было зачитано на заседании 11 ноября. Он составил его на основе уже проведенной экспертизы, материалов дела и методических пособий, которые написали эксперты Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского — сотрудники этого учреждения и общались с Соколовым в конце декабря 2019 года.
Адвокат указал на ошибки в экспертизе, сославшись на Уголовно-процессуальный кодекс и федеральный закон. Например, в тексте из Центра Сербского приведен ряд методик, на основании которых был сделан вывод о вменяемости обвиняемого, но подробные выводы описаны только для двух из них. Не определено и то, как на Соколова повлиял алкоголь — за несколько часов до убийства Ещенко они с историком пили шампанское. Не дана развернутая оценка и тому, как на обвиняемого могли повлиять лекарства, которые он принимал, для этого Лукьянов дополнительно просит привлечь к новой экспертизе фармакологов. Нет в документе и полных выводов о том, каково было физическое состояние историка — за свою жизнь он проходил лечение в пяти медучреждениях в Петербурге, истории болезни из них не изучены экспертами, хотя необходимость этого также прописана в законах.
Лукьянов также указывает на то, что эксперты делали выводы на основании предъявленного вскоре после убийства обвинения — на тот момент говорилось, что Ещенко была убита Соколовым тремя выстрелами в голову, а до суда вменяемое деяние дошло в трехчастном порядке — первый выстрел, который не был смертельным, попытка удушения и сломанная подъязычная кость, что также не привело к смерти, и еще три последующих выстрела.
В своих показаниях Соколов утверждает, что после первого нажатия на спусковой крючок толком ничего не помнит. Это стало дополнительным аргументом — эксперты утверждают, что историк не был в состоянии аффекта, в том числе потому, что за деянием не последовала астения. Однако у Соколова, судя по его словам, после убийства наступила частичная амнезия и он попросту не помнит, был он в упадочном состоянии или нет. Эксперты утверждают, что характер действий Соколова имел «иную динамику», нехарактерную для аффекта, однако, что это за динамика, не раскрывается.
Лукьянов также отметил, что эксперты не ставили вопросы о том, был ли Соколов в состоянии кумулятивного аффекта — так называется поведение, вызванное длительной психотравмирующей ситуацией, существование которой эксперты-психологи как раз в своих выводах подтвердили. Также не была рассмотрена вероятность того, что Соколов находился в состоянии так называемого атипичного аффекта при отсутствии психического расстройства. О подобной категории эксперт Центра Сербского Марина Морозова написала доклад, она же была одним из специалистов, который беседовал с Соколовым.
Сторона обвинения и суд попросили отложить вопрос разрешения ходатайства, чтобы внимательно изучить все 11 пунктов аргументации Лукьянова.
Анастасия Ещенко была убита год назад, после смерти ее тело расчленили на четыре части и выкинули в Мойку. Соколов признает свою вину.