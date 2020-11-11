Адвокат историка Соколова просит отправить подзащитного на повторную экспертизу. У него 11 аргументов с дорогой к аффекту

Ходатайство Лукьянова было зачитано на заседании 11 ноября. Он составил его на основе уже проведенной экспертизы, материалов дела и методических пособий, которые написали эксперты Центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского — сотрудники этого учреждения и общались с Соколовым в конце декабря 2019 года.

Адвокат указал на ошибки в экспертизе, сославшись на Уголовно-процессуальный кодекс и федеральный закон. Например, в тексте из Центра Сербского приведен ряд методик, на основании которых был сделан вывод о вменяемости обвиняемого, но подробные выводы описаны только для двух из них. Не определено и то, как на Соколова повлиял алкоголь — за несколько часов до убийства Ещенко они с историком пили шампанское. Не дана развернутая оценка и тому, как на обвиняемого могли повлиять лекарства, которые он принимал, для этого Лукьянов дополнительно просит привлечь к новой экспертизе фармакологов. Нет в документе и полных выводов о том, каково было физическое состояние историка — за свою жизнь он проходил лечение в пяти медучреждениях в Петербурге, истории болезни из них не изучены экспертами, хотя необходимость этого также прописана в законах.

Лукьянов также указывает на то, что эксперты делали выводы на основании предъявленного вскоре после убийства обвинения — на тот момент говорилось, что Ещенко была убита Соколовым тремя выстрелами в голову, а до суда вменяемое деяние дошло в трехчастном порядке — первый выстрел, который не был смертельным, попытка удушения и сломанная подъязычная кость, что также не привело к смерти, и еще три последующих выстрела.