Метростроителям предстоит пройти около 800 метров. Тоннель диаметром 5,63 метра должен быть готов к весне 2021 года. Работы ведутся с помощью щитового проходческого комплекса «Петровна». Он уже был использован для создания первого перегонного туннеля между станциями. Как пояснили в «Метрострое», «Петровна» дойдет практически до станции «Спасская», где будет разобрана и по построенному тоннелю выдана обратно.

В Петербурге началась проходка последнего участка перегонного тоннеля на строящейся Лахтинско-Правобережной линии. Он соединит станцию «Театральная» со станцией «Спасская».

Параллельно метростроители ведут проходку будущей станции «Театральная». Она расположится вдоль улицы Декабристов в непосредственной близости от Мариинского театра. Диаметр среднего туннеля составит 9,8 метра, потом к нему присоединят боковые.



Станция «Театральная» должна стать частью Лахтинско-Правобережной линии петербургского метрополитена. Туннель от «Горного института» до нее пробили еще в 2017 году, в 2019-м начали прокладывать участок к «Спасской».



В целом участок от «Спасской» до «Горного института» должны достроить к лету 2023 года. Но ориентировочные сроки пуска самой «Театральной» — 2024–2025 годы. То есть 2–3 года поезда будут проезжать мимо станции-призрака без остановки.



Ранее губернатор Александр Беглов пообещал, что первый выход из метро «Театральная» появится на углу улицы Декабристов и Лермонтовского проспекта. Место второго определят специалисты с учетом мнения горожан. Изначально первый выход должен был появиться на Театральной площади, но худрук Мариинского театра Валерий Гергиев выступил против такого решения, заявив, что работы могут привести к разрушению Мариинского театра и Консерватории.

