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В Московском районе из-за прорыва трубы остывают 140 домов

Авария на тепломагистрали в Московском районе Петербурга заставляет волноваться жителей более сотни многоквартирных домов. Их батареи уже начали остывать, сообщения об этом 1 декабря поступают в редакцию «Фонтанки».

Как поясняет райадминистрация в соцсетях, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» устраняет дефект у дома №208 А по Московскому проспекту. В связи с этим возможно отключение теплоснабжения в 140 зданиях района на улицах Гастелло, Авиационной, Типанова, Ленсовета, Алтайской, Орджоникидзе, Гагарина, а также на самом Московском проспекте.

Окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы на 10 утра 2 декабря.

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Комментарии (5)

Bakv
Так понятно. Деньги за тепло с абонентов газпром собирает, а капиталку город должен делать.
Wuhan Proletarian
Так вот он какой Путинский прорыв!
dedmoroz_5e4d8827384c2
Как здорово! Теперь будут знать где надо ремонт делать!
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