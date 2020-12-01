В Московском районе из-за прорыва трубы остывают 140 домов

Авария на тепломагистрали в Московском районе Петербурга заставляет волноваться жителей более сотни многоквартирных домов. Их батареи уже начали остывать, сообщения об этом 1 декабря поступают в редакцию «Фонтанки».



Как поясняет райадминистрация в соцсетях, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» устраняет дефект у дома №208 А по Московскому проспекту. В связи с этим возможно отключение теплоснабжения в 140 зданиях района на улицах Гастелло, Авиационной, Типанова, Ленсовета, Алтайской, Орджоникидзе, Гагарина, а также на самом Московском проспекте.

