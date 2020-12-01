Причиной смерти президента Пушкинского музея Ирины Антоновой стал коронавирус

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова скончалась от последствий коронавируса. Об этом со ссылкой на пресс-службу музея сообщает телеканал «360».



На сайте Пушкинского музея, директором которого она была с 1961 по 2013 год, до того, как стать его президентом, уточняется, что Антоновой не стало 30 ноября, а не 1 декабря, как сообщалось ранее.



Соболезнования в связи с уходом главы музея выразил президент России Владимир Путин.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский начал со слов об Ирине Антоновой свою ежегодную интернет-встречу с посетителями музея.

