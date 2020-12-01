Не чокаясь. Производители «радости с пузырьками» готовятся к Новому году, как к последнему

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Фото: phideg/Pixabay.com

Отечественные производители игристого и шампанского вышли на финишную прямую скандального и тяжелого, но, в целом, успешного для бизнеса года. Летом государство запретило использовать импортное сырье, хотя объем его производства внутри страны покрывает лишь 50–70% потребностей отрасли. Пока спасают женщины и несостоявшиеся туристы.



На рынке главного новогоднего напитка страны важный этап: впервые размер акциза на газированные вина (в которые искусственно добавляют диоксид углерода) был увеличен до уровня игристых (в которых «пузырьки» появляются естественным образом, в результате брожения винограда). Сборы в пользу государства за «газировку» для этого пришлось сразу же удваивать, лишая дешевую технологию дополнительного преимущества перед «честным» шампанским.



В итоге, на игристые и шампанские вина акциз вырос всего на 4 рубля, а на газированные винные напитки — с 18 до 40 рублей. Так что весь бюджетный алкоголь ожидаемо подорожал.

«Если раньше «винные напитки газированные» выигрывали в цене и продавались в связи с этим неплохо, то сейчас объемы продаж этой алкогольной продукции в России снизились — им стало сложнее конкурировать с импортным производством и шампанскими винами», — констатирует Максим Черниговский, генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка».

Зато свое

С другой стороны давят отечественные поставщики виноматериалов. Дождавшись, когда с июля будет введен полный запрет на ввоз в страну импортного сырья, они подняли цены. Виноград — в основном, из-за дефицита — подорожал почти в полтора раза, с 15–17 до 22–24 рублей за кг, рассказывала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. А стоимость отечественных виноматериалов, по словам совладельца компании «Фанагория» Петра Романишина, — вдвое, примерно до 95–120 рублей за литр. https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/27/848487-proizvoditelei-igristogo-vozobnovil-proizvodstvo



Резкого роста цен на шампанское пока удалось избежать лишь потому, что перед вступлением в силу запрета на импорт виноделы ударными темпами разливали свою продукцию про запас. С января по июнь 2020-го, до вступления закона в силу, было разлито почти на 36% больше, чем годом ранее. В Петербурге перепад еще больше: здесь за первое полугодие произвели 1,7 млн дал игристых и шампанских вин — почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2019-го.

«У нас большая часть игристых шампанских в России производилась из импортных виноматериалов. У заводов были большие запасы. Все первое полугодие они молотили-молотили, во втором — производство серьезно упало», — подтверждает глава ЦИФРРА (Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя) Вадим Дробиз.

Условия на рынке изменились настолько, что некоторые производители полностью остановили конвейеры до прояснения ситуации. Так поступил, к примеру, один из крупнейших игроков — петербургское АО «Игристые вина». До остановки фирма с выручкой 3,8 млрд рублей в год, принадлежащая предпринимателю Василию Драгану, контролировала 36% игристого рынка.





Из закромов

«Мы смирились и исполняем закон, нашли выход из ситуации, чтобы отработать сезон, а что будет в следующем году, неизвестно», — цитировали СМИ в августе объяснения гендиректора завода Юрия Дудко. Лишь в конце ноября петербургское предприятие, наконец, наладило поставки отечественной продукции и возобновило производство. Ряд отечественных заводов полностью отказались от игристых вин, переключились на производство газированных или перенесли свои мощности за границу, рассказывает Максим Черниговский.

Тем не менее запасов, как минимум, на ближайшие месяцы хватит.

«Россиянам будет с чем встречать Новый год. В магазинах будет достаточно игристого вина всех производителей, и вы найдете все свои любимые вина», — говорит Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов.

Максим Черниговский соглашается, что в Петербурге дефицита игристых и шампанских вин в 2020 году точно не будет, поскольку 91% от объема продаж алкогольной продукции приходятся на федеральные и локальные сетевые магазины. «Они ведут себя очень жестко: заключают договоры, которые предусматривают серьезные штрафные санкции за недопоставку. Производители скорее из «штанов выпрыгнут», но все договоренности перед розничными сетями выполнят», — объясняет эксперт.



Главный виночерпий

Сейчас «российского» в магазинах, и правда, хватает — стоимость варьируется от 190 до 2,5–3 тыс. рублей. Ассортимент широкий, скидки — тоже. За последний год средняя цена на игристые вина сильно не менялась. По данным Петростата, в октябре 2020-го литр отечественного шампанского петербуржцы могли купить за 426,8 рублей — на 4% дороже, чем в 2019-м. С января 2021-го дешевое шампанское подорожает еще примерно на 3%. По распоряжению министерства финансов, минимальные розничные цены вырастут на 4 рубля — со 165 до 169 рублей. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120035?index=0&rangeSize=1 Но раз уж стоимость винограда увеличилась в полтора раза, а отечественных виноматериалов — в два, производители, вероятно, скоро начнут либо резко переписывать ценники, либо сворачивать производство.

Главными выгодоприобретателями протекционистских мер, разумеется, станут производители виноматериалов. В первую очередь, это челябинская группа «Ариант», контролирующая сейчас более 8 тыс. га виноградников. Она принадлежит семьям основателей «Урало-сибирской металлургической компании» Александра Аристова, Юрия Антипова и Александра Кретова.



Среди других крупных игроков — производственные компании полного цикла — например, крымская «Массандра» (около 4 тыс. га). После присоединения Крыма она перешла под контроль управления делами президента, затем была передана властям республики, а две недели назад было объявлено о планах ее приватизации. Весь бизнес с дорогой землей на южном берегу Крыма, виноградниками, заводами и — официально — самой большой в мире коллекцией вина был оценен в довольно скромные 5,3 млрд рублей https://www.fontanka.ru/2020/11/17/69554148/.

Следующие по величине владельцы виноградников в стране — «Абрау-Дюрсо» (больше 3,5 тыс. га), подконтрольная семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, и «Фанагория» (около 3,4 тыс. га), которая контролируется семьей петербургского предпринимателя Сергея Стороженко.

Женщины и невыездные тянули рынок

Несмотря на рост цен, потребление внутри страны росло весьма заметными темпами. Основной поток продаж игристых вин пришелся на магазины, так как бары, кафе и рестораны из-за карантина много времени простаивали. В итоге за январь-октябрь 2020 года продажи в ретейле увеличились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в первом квартале — на 4,4%, во втором «самоизоляионном» — на 6,4%, в третьем — на 15%.



Сам рост потребления тоже связан с короновирусом. «Средний класс в этом году почти никуда не выезжал, сидел в России и пил здесь, — объясняет Вадим Дробиз. — Второе — женщины в кризис явно стали пить больше. Бедные женщины последние два года пьют газированные винные напитки, а средний класс — шампанские и игристые вина. Когда они начнут уезжать на отдых, объемы продаж снизятся».



Александра Сидоркина,

«Фонтанка.ру»



