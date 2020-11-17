Правительство Крыма выставило на продажу легендарный винзавод «Массандра». Лот оценили в 5,3 млрд рублей

Министерство имущества и земельных отношений Крыма выставило на торги 100% акций АО «Производственно-аграрное объединение «Массандра». Информация об этом 17 ноября появилась на «Единой электронной торговой площадке», где и пройдут торги.

Ценные бумаги в количестве почти 3,6 млрд штук номиналом в 1 рубль каждая планируют продать единым лотом. Его начальная цена установлена на отметке 5,3 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 18:00 (по московскому времени) 8 декабря. Сам аукцион пройдет 14 декабря.

«Массандра» основана 1894 году князем Львом Голицыным. Это старейшее и крупнейшее винное предприятие Крыма. После присоединения полуострова к России в 2014 году оно было национализировано и передано управделами президента РФ. Через пять лет на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче винодельческого холдинга в республиканскую собственность. В октябре 2020 года депутаты местного парламента одобрили продажу завода. По данным СПАРК, сейчас уставный капитал АО «ПАО «Массандра» составляет около 3,6 млрд рублей, хотя при передаче общества управделами президента он составлял 10 млн рублей. В 2019 году винодельческий комбинат увеличил выручку до 2,7 млрд рублей и заработал 380 млн чистой прибыли. В информационном сообщении к торгам сказано, что принадлежащая предприятию недвижимость располагается на 220 земельных участках общей площадью 104,8 га, а общая площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в собственности «Массандры» достигает почти 1 млн кв. м. При этом ряд объектов являются памятниками культурного наследия и в отношении них установлены охранные обязательства. Средняя численность сотрудников предприятия на 1 октября 2020 года составляет 2822 человека.