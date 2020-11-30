Глава Роспотребнадзора поручила подчинённым из Петербурга разобраться с концертами Басты

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила петербургскому управлению уточнить все обстоятельства концерта Басты (Василия Вакуленко) в Ледовом дворце, где якобы не соблюдались ни дистанция, ни масочный режим. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу уточнить все обстоятельства проведения мероприятия с нарушением действующих требований и принять необходимые решения», — цитирует коммюнике РИА Новости.
27 и 28 ноября в Петербурге прошли концерты рэпера Басты. После первого выступления в Сети появились видеозаписи, на которых пользователи рассмотрели несоблюдение противокоронавирусных мер. Руководство Ледового дворца нарушений не увидело, видео им показались нечеткими, чтобы делать какие-либо выводы. В комитете по культуре также ничего страшного для себя изначально не отметили, но проверку чиновники всё равно пообещали провести.