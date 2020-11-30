Захар Прилепин о финансировании партии «За правду»: Мы не получаем «вагоны денег» от Кремля

Лидер партии «За правду» Захар Прилепин заявил, что объединение не получает финансирование от Кремля или других организаций. Об этом писатель сообщил 30 ноября в ходе пресс-конференции в ТАСС в ответ на вопрос «Фонтанки» о финансировании предстоящих кампаний в Госдуму и Заксобрание Петербурга.
Секретарь ЦК партии Николай Новичков напомнил, что партия успела провести в 2020 году девять кампаний. «Есть различные инструменты фандрайзинга. За это отвечает первый заместитель председателя нашей партии Александр Михайлович Бабаков. И у него, слава богу, это получается. Нет никаких сомнений, что та задача будет решена и на предстоящий политический цикл», — сказал он.
«Тут, наверное, втайне имеется в виду, получаем ли мы втайне вагоны денег от Кремля или от других организаций, — сказал Прилепин. — Ничего не получали, не получаем, и я думаю, ничего не будем получать».
«Может, этот вагон где-то стоит, мы просто не знаем», — добавил Новичков и попросил «Фонтанку» в случае, если редакция осведомлена, где и на каких «запасных путях» стоит этот вагон, сообщить.
Ранее «За правду» и движение Николая Старикова «Патриоты Великого Отечества» объявили об объединении для выдвижения на выборах в ЗакС Петербурга и Госдуму в 2021 году.