Захар Прилепин о финансировании партии «За правду»: Мы не получаем «вагоны денег» от Кремля

Лидер партии «За правду» Захар Прилепин заявил, что объединение не получает финансирование от Кремля или других организаций. Об этом писатель сообщил 30 ноября в ходе пресс-конференции в ТАСС в ответ на вопрос «Фонтанки» о финансировании предстоящих кампаний в Госдуму и Заксобрание Петербурга.



Секретарь ЦК партии Николай Новичков напомнил, что партия успела провести в 2020 году девять кампаний. «Есть различные инструменты фандрайзинга. За это отвечает первый заместитель председателя нашей партии Александр Михайлович Бабаков. И у него, слава богу, это получается. Нет никаких сомнений, что та задача будет решена и на предстоящий политический цикл», — сказал он.