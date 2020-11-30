Партия Прилепина объединилась с движением Старикова

Партия Захара Прилепина «За правду» объявила об объединении с движением «Патриоты Великого Отечества» Николая Старикова. Об этом 30 ноября на пресс-конференции в ТАСС объявили их лидеры.



Движения объединились для участия на выборах в Госдуму и Заксобрание Петербурга, которые пройдут осенью 2021 года. Стороны пока не подписали документы об объединении, однако подтвердили такое намерение.

Объединение планирует в предвыборной кампании сделать упор на патриотическую тематику, в частности память о Великой Отечественной войне. Также Стариков заявил, что готовится новая экономическая программа, которая, по его мнению, возможно, «приятно удивит не только сторонников, но и противников» партии. В свою очередь, Захар Прилепин в числе достоинств партии в отличие от представленных в парламенте политических движений назвал наличие «бойцовской хватки».