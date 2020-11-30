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Партия Прилепина объединилась с движением Старикова

Партия Захара Прилепина «За правду» объявила об объединении с движением «Патриоты Великого Отечества» Николая Старикова. Об этом 30 ноября на пресс-конференции в ТАСС объявили их лидеры.

Движения объединились для участия на выборах в Госдуму и Заксобрание Петербурга, которые пройдут осенью 2021 года. Стороны пока не подписали документы об объединении, однако подтвердили такое намерение.

Объединение планирует в предвыборной кампании сделать упор на патриотическую тематику, в частности память о Великой Отечественной войне. Также Стариков заявил, что готовится новая экономическая программа, которая, по его мнению, возможно, «приятно удивит не только сторонников, но и противников» партии. В свою очередь, Захар Прилепин в числе достоинств партии в отличие от представленных в парламенте политических движений назвал наличие «бойцовской хватки».

Кроме того, глава петербургского отделения «За правду» Анатолий Петрунин анонсировал планы предложить центральному руководству партии создать «Школу честного наблюдателя».

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Комментарии (10)

Вячеслав Рогожин
Да вы задрали с вашей ВОВ! Других, блин, проблем нет!!!
Виктор Кочуров
Хорошие ребята. Правильно понимают ситуацию в стране. Искренне переживают за нашу Родину, в отличие от властвующей сейчас компрадорской олигархии, полностью зависимой от США. Путину давно пора поддержать национально ориентированные силы - как партии, так и бизнес. Обязательно пойду голосовать за них.
victor_k
Партия 3.14дарасов объединилась с партией гамма-сексуалистов.
Ожидаемое решение.
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