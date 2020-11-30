Минкульт Великобритании обратится к Nеtflix с просьбой признать «Корону» вымыслом

«Я боюсь, что теперь целое поколение зрителей, не жившее во времена, когда происходили эти события, может принять вымысел за факты», — отметил министр, при этом назвав «Корону» «прекрасным художественным произведением».

Министр культуры Великобритании Оливер Доуден призвал создателей сериала «Корона» предупреждать зрителей о том, что события, показанные в четвёртом сезоне проекта, — художественный вымысел, а не исторические факты. С просьбой об этом в официальном письме он собирается в ближайшее время обратиться к Netflix. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на газету Mail on Sunday.

Как отмечает Mail on Sunday, речь, в частности, идёт о сценах, где говорится об отношениях принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз. По мнению друзей королевской семьи, предположение о том, что роман пары продолжался во время брака Чарльза с принцессой Дианой, а супруги не ладили, — «манипуляция» общественным сознанием.



Четвертый сезон «Короны» охватывает период с 1977-го по 1990-е годы. Актриса Оливия Колман, исполнившая в сериале роль главной героини, Елизаветы II, получила статуэтку на «Золотом глобусе» в 2020 году.



Напомним, в России общественный резонанс минувшей осенью вызвал конфликт с режиссером Учителем родственников лидера группы «Кино» Виктора Цоя, которые назвали картину «Цой» «пошлым зрелищем». После того, как лента вышла на большие экраны, сын артиста подал в суд, отстаивая право на изображение.



Алексей Учитель высказывался о претензиях публично — по его мнению, образ музыканта «принадлежит всем нам».

