Прокат фильма Учителя не остановил борьбу сына Виктора Цоя. Он подал в суд на студию, снявшую ленту об отце

Иск Александра Цоя зарегистрирован Пресненским районным судом Москвы 13 ноября. Кроме студии «Рок», в ответчиках кинопрокатная компания «Каропрокат». Истец отстаивает права на изображение, при этом, согласно картотеке, он обращался в суд ещё 5 ноября, но первое заявление оставлено без движения.

Сын основателя группы «Кино» Виктора Цоя доводит до суда конфликт с режиссёром Алексеем Учителем, связанный с его картиной о музыканте. Ранее родственники Цоя просили президента снять ленту с проката.

«Фонтанка» обратилась за комментарием к Александру, на момент публикации ответа не получила. В конце августа отец и сын Виктора Цоя обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «принять надлежащие меры» относительно грядущего проката нового художественного фильма кинорежиссёра Алексея Учителя «Цой». В ноябре картина вышла в прокат.

Александр подробно рассказывал о том, что именно не так с новой лентой Учителя, и анонсировал возможный судебный процесс, хотя и отмечал, что судиться не хочет. «Вообще Алексей Учитель знал, что я буду бороться. Я его предупреждал. Может быть, он не поверил моим словам. Но я предупреждал, что буду бороться с этим его произведением всеми доступными мне способами», — говорил он.

Адвокат Константин Добрынин, который представляет интересы режиссёра, тогда заявил, что при таком сценарии защищать свои права будут всеми доступными юридическими механизмами вплоть до иска о защите деловой репутации киностудии.