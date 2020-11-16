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16.11.2020 23:23
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Прокат фильма Учителя не остановил борьбу сына Виктора Цоя. Он подал в суд на студию, снявшую ленту об отце

Сын основателя группы «Кино» Виктора Цоя доводит до суда конфликт с режиссёром Алексеем Учителем, связанный с его картиной о музыканте. Ранее родственники Цоя просили президента снять ленту с проката.

Иск Александра Цоя зарегистрирован Пресненским районным судом Москвы 13 ноября. Кроме студии «Рок», в ответчиках кинопрокатная компания «Каропрокат». Истец отстаивает права на изображение, при этом, согласно картотеке, он обращался в суд ещё 5 ноября, но первое заявление оставлено без движения.

«Фонтанка» обратилась за комментарием к Александру, на момент публикации ответа не получила. В конце августа отец и сын Виктора Цоя обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой «принять надлежащие меры» относительно грядущего проката нового художественного фильма кинорежиссёра Алексея Учителя «Цой». В ноябре картина вышла в прокат.

Александр подробно рассказывал о том, что именно не так с новой лентой Учителя, и анонсировал возможный судебный процесс, хотя и отмечал, что судиться не хочет. «Вообще Алексей Учитель знал, что я буду бороться. Я его предупреждал. Может быть, он не поверил моим словам. Но я предупреждал, что буду бороться с этим его произведением всеми доступными мне способами», — говорил он.

Адвокат Константин Добрынин, который представляет интересы режиссёра, тогда заявил, что при таком сценарии защищать свои права будут всеми доступными юридическими механизмами вплоть до иска о защите деловой репутации киностудии.

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Комментарии (5)

Rozenkrantz
такая бурная деятельность, то оп запрету исполнения всех песен "Кино" другими музыкантами, то война поочередно со всеми фильмами (разной степени художественной ценности) о Цое, как-то не вяжутся с философско-пофигистичным отношениям к деньгам Виктора Цоя и всё больше склоняют меня к мысли, что нынешний Александр Цой отнюдь не Викторович, а всё-таки "Рикошетович". но поскольку принудить к ДНК экспертизе невозможно - правду мы так и не узнаем
RemyMartin
Дайте уже дитятке бюджетных денег на создание музея собственного папы, Высоцкий-младший, полагаю, не хило так гешефт рубит на такой теме.
Alkaline
Я предлагаю оставить Цоя в покое и продолжить с Высоцким. Что-то мало сняли. Можно, например, отправить его в кругосветку. Можно - живым, а можно - в гробу. Наделать клонов. Выпустить сериал, основанный на ощущениях слышавших о нем подростках 00-х.... Да многое можно!
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