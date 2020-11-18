Алексей Учитель: «Образ Цоя принадлежит всем нам»

Режиссёр Алексей Учитель намерен «защищаться», как только официально получит иск от родных лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Он отметил, что считает несправедливым то, что в его ленте «Цой» они увидели искажение образа музыканта.



«Как только мы получим претензию, мы будем делать то, что положено в таких случаях, — защищаться. Я считаю, что наше дело правое: для выпуска фильма в прокат были соблюдены все правила и нормы, нас тщательно проверяли юристы Министерства культуры, прокатчика, наши собственные юристы. Никаких законов мы не нарушали. Образ Виктора Цоя принадлежит всем нам, я не мог его исказить хотя бы потому, что в фильме мы видим Цоя только в документальных кадрах, снятых нами же еще при жизни певца», — сказал режиссёр. Его слова 18 ноября передаёт ТАСС.