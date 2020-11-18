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Алексей Учитель: «Образ Цоя принадлежит всем нам»

Режиссёр Алексей Учитель намерен «защищаться», как только официально получит иск от родных лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Он отметил, что считает несправедливым то, что в его ленте «Цой» они увидели искажение образа музыканта.

«Как только мы получим претензию, мы будем делать то, что положено в таких случаях, — защищаться. Я считаю, что наше дело правое: для выпуска фильма в прокат были соблюдены все правила и нормы, нас тщательно проверяли юристы Министерства культуры, прокатчика, наши собственные юристы. Никаких законов мы не нарушали. Образ Виктора Цоя принадлежит всем нам, я не мог его исказить хотя бы потому, что в фильме мы видим Цоя только в документальных кадрах, снятых нами же еще при жизни певца», — сказал режиссёр. Его слова 18 ноября передаёт ТАСС.

Учитель напомнил, что «знал Виктора лично, снимал и сделал две документальные картины о нём» («Рок» 1987 года и «Последний герой» 1992 года. — Прим. ред.). Новую картину он создавал «о любви к Цою и Цоя — ко всем».

Иск Александра Цоя, сына лидера группы «Кино», был зарегистрирован в Пресненском суде Москвы 13 ноября. Он считает, что авторы фильма не имели права использовать изображение музыканта. В августе родные Цоя назвали картину Учителя «пошлым зрелищем» и обратились к Владимиру Путину с просьбой «принять надлежащие меры».

Сюжет ленты «Цой» строится вокруг истории о том, как после аварии, в которой он погиб, водитель «Икаруса», врезавшегося в автомобиль, везёт тело с гробом на похороны, а в салоне собираются друзья Цоя. При этом сам музыкант появляется на экране исключительно в кадрах хроники.

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Комментарии (2)

264093701
Вот не могу понять, почему супруга Виктора Анита Цой никак по этому поводу не высказывается ? Такое ощущение что ей просто наплевать на происходящее, это очень грустно (
Савва Морозов
Учитель захотел денег срубить на фильме и прикрывается "принадлежит всем нам".
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