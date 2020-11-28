«Событие, наполненное глубоким побудительным смыслом». В Крыму открыли памятник генералу Котляревскому — Он «восстанавливал доверие к русскому оружию» в Карабахе

Памятник герою Русско-персидской войны Петру Котляревскому был установлен на набережной в Феодосии.
«Котляревский изображен на вставшем на дыбы коне с саблей в руках и развевающемся за спиной плащом. Под копытами коня лежит яркий персидский ковер», — сообщает 28 ноября ТАСС.
На торжественном мероприятии присутствовал помощник президента России Владимир Мединский, который назвал Котляревского «символом русского офицерства». Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов в своей речи подчеркнул, что открытие памятника русскому генералу — «событие, наполненное глубоким побудительным смыслом». По его словам, генерал брал крепости, которые считались неприступными.
Котляревскому в 1812 году было поручено «восстановить доверие жителей [Карабаха] к русскому оружию». Войска генерала в ходе Русско-персидской войны взяли важную крепость Ленкорань (нынешний Азербайджан), что открыло дорогу армии империи для вторжения в Персию. В карабахском селении Гюлистан был подписан Гюлистанский мир 1813 года, согласно которому Россия получила все западное побережье Каспийского моря до Астары. За экспедицию в Карабахское ханство он получил орден Святой Анны 1-й степени. После отставки Котляревский жил в Феодосии.