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В Петербурге коронавирус немного притормозил. По России больше 27 тысяч новых заболевших

В России за сутки снова зафиксировали более 27 тысяч случаев COVID-19. Новых заболевших обнаружили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 7320. Петербург держится на второй строчке с 3695 случаями. Накануне их было 3687.

Петербургский оперативный штаб 28 ноября сообщил, что за сутки 39849 горожан обследовали на COVID-19. Медицинское наблюдение необходимо для 2552 человек. С начала пандемии в городе выявили уже 118 515 заразившихся.

По всей России зафиксировали 2 242 633 случая COVID-19. Это пятый результат в мире после Франции (2,25 миллиона), Бразилии (6,2 миллиона), Индии (почти 9,4 миллиона) и США (23 миллионов). Большинство заболевших россиян (1 739 470) вылечились от коронавируса, а для 39 068 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (15)

Дмитрий.q
Азахахаах, так мы и поверили, что +10 случаев, когда был активный рост по +300, занижаем статистику, "товарищи" из оперштаба? Ну, если вообще не фиксировать случаи, то всё просто отлично, можно даже все меры отменить)
Vedmik
Ну да, ну да, каждый день +300 чел, а тут опять +10 за день. Прям чудо какое-то.
260871131
Ну ничего, был концерт Басты вроде незалежника так должно количество рвануть, от этих хорошего не жди.
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