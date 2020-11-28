В Петербурге коронавирус немного притормозил. По России больше 27 тысяч новых заболевших

В России за сутки снова зафиксировали более 27 тысяч случаев COVID-19. Новых заболевших обнаружили во всех регионах. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 7320. Петербург держится на второй строчке с 3695 случаями. Накануне их было 3687.

Петербургский оперативный штаб 28 ноября сообщил, что за сутки 39849 горожан обследовали на COVID-19. Медицинское наблюдение необходимо для 2552 человек. С начала пандемии в городе выявили уже 118 515 заразившихся.

По всей России зафиксировали 2 242 633 случая COVID-19. Это пятый результат в мире после Франции (2,25 миллиона), Бразилии (6,2 миллиона), Индии (почти 9,4 миллиона) и США (23 миллионов). Большинство заболевших россиян (1 739 470) вылечились от коронавируса, а для 39 068 он закончился летальным исходом.