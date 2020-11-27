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В Петербурге уже почти 3700 заболевших коронавирусом за сутки. В России тоже новый рекорд по приросту заразившихся

За последние сутки в Петербурге выявили 3687 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 27 ноября в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Для Северной столицы это новый рекорд — предыдущий был поставлен накануне (3669). По России также максимальная цифра с начала пандемии — 27 543 заразившихся за сутки.

Новые случаи COVID-19 выявили во всех регионах. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва, на которую приходится более трети всех заболевших. Петербург остается на второй строчке.

Петербургский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сегодня сообщил о 38 407 обследованных на COVID-19 за сутки. Медицинское наблюдение необходимо для 2593 горожан. Общее число заболевших в городе составляет 114 820.

С начала пандемии в России зафиксировали 2 215 533 случаев COVID-19. Это пятый результат в мире после Франции (2,24 миллиона), Бразилии (более 6,2 миллиона), Индии (9,3 миллиона) и США (почти 12,9 миллиона). Большинство заболевших россиян (1 712 174) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировали 38 558.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

231665438
С какой вероятность будет прибавление 18 человек, после 5 дневного прибавления около 250. Вероятность это 0%, и это всё, что надо знать о статистике в России. И после этого они хотят, что бы люди выполняли какие-то ограничения. У кого глаза не зашёрены те ещё выполняют, остальным всё пофиг.
doorbal_
ну всё. вышли на плато
Mustafa
Это рывок или уже прорыв?
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