В Петербурге уже почти 3700 заболевших коронавирусом за сутки. В России тоже новый рекорд по приросту заразившихся

За последние сутки в Петербурге выявили 3687 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 27 ноября в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Для Северной столицы это новый рекорд — предыдущий был поставлен накануне (3669). По России также максимальная цифра с начала пандемии — 27 543 заразившихся за сутки.



Новые случаи COVID-19 выявили во всех регионах. Первое место по ежедневному приросту удерживает Москва, на которую приходится более трети всех заболевших. Петербург остается на второй строчке.