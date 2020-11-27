Навальный призвал Евросоюз ввести санкции против российских олигархов. «Пока яхты россиян стоят в Монако, никто не относится к ограничениям серьезно»

Алексей Навальный посоветовал европейским чиновникам пересмотреть свой подход и ввести санкции против богатейших россиян.



«Европейский Союз должен нацеливаться на деньги [олигархов]. <...> До тех пор, пока самые дорогие яхты [граждан России] находятся в Барселоне или Монако, никто в России и Кремле не относится серьезно к европейским санкциям», — заявил 27 ноября Алексей Навальный во время выступления по видеосвязи на заседании комитета по международным делам Европейского парламента.



По его словам, европейским чиновникам при выборе санкционной стратегии необходимо сделать так, чтобы ограничения «были популярны среди 99% населения» России. Политик посоветовал ЕС применить «эффективный подход» и запретить российским олигархам размещать свою активы в Европе.

