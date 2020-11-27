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Навальный призвал Евросоюз ввести санкции против российских олигархов. «Пока яхты россиян стоят в Монако, никто не относится к ограничениям серьезно»

Алексей Навальный посоветовал европейским чиновникам пересмотреть свой подход и ввести санкции против богатейших россиян.

«Европейский Союз должен нацеливаться на деньги [олигархов]. <...> До тех пор, пока самые дорогие яхты [граждан России] находятся в Барселоне или Монако, никто в России и Кремле не относится серьезно к европейским санкциям», — заявил 27 ноября Алексей Навальный во время выступления по видеосвязи на заседании комитета по международным делам Европейского парламента.

По его словам, европейским чиновникам при выборе санкционной стратегии необходимо сделать так, чтобы ограничения «были популярны среди 99% населения» России. Политик посоветовал ЕС применить «эффективный подход» и запретить российским олигархам размещать свою активы в Европе.

Навальный во время свой речи назвал нынешний санкционный подход европейцев «формальным» и «крайне медленным». По его оценке, сейчас нет реального преследования олигархов из России.

Страны ЕС в октябре уже согласовали свой санкционный список по делу Навального. Оппозиционер подчеркнул, что в Евросоюзе не спрашивали его мнения о будущих фигурантах перечня.

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Комментарии (7)

Владислав М
Всё правильно пусть олигархи-патриоты, получающие госзаказы и работающие с гос. компаниями деньги хранят в Сбербанке, а яхты швартуют в Калининграде.
rootwing
Навальный наивный как попугай , эти яхты созданы и обслуживаются европейскими компаниями ,
в нашей стране он варюшку свою мог раскрывать , а там ему быстренько ее прикроют ...
PudingLor
Да, не просто нашим чиновникам - ты топишь против Европы и США, рассказываешь как там всё страшно, но при этом семья этого чиновника живёт в Лондоне, яхта его стоит в Монако, а личные виноградники российского чиновника на склонах Тосканы..
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