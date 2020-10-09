Навальный: Санкции против России введут не из-за меня, а из-за применения химоружия
Саммит ЕС обсудит дело Навального и доклад ОЗХО на следующей неделе. Российский оппозиционер заявил, что его мнения при подготовке антироссийских санкций не спрашивали.
«Не думаю, что Европа или какие-то европейские чиновники нуждаются в моей помощи [при составлении санкций]. Это важно понимать, они вводят санкции не потому, что это я. И мое мнение относительно санкций их не очень интересует», — заявил 9 октября Алексей Навальный в интервью «Дождю».
По его словам, еврочиновники в деле Навального больше взволнованы применением химического оружия.
Оппозиционер в очередной раз повторил свое требование о расследовании в России произошедшего с ним. «Пока даже видимости расследования нету», — посетовал Навальный. Однако накануне Министерство внутренних дел отчиталось о предварительных итогах проверки произошедшего.
Саммит ЕС в конце следующей недели (12–18 октября) обсудит ситуацию с россиянином после доклада ОЗХО, который выявил в организме политика не известный ранее тип «Новичка». Газета Le Monde сообщила, что Париж и Берлин составили список из девяти человек, «ответственных за попытку убийства» Навального. До этого МИД Германии пригрозил РФ «неизбежными адресными санкциями».