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09.10.2020 12:35
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Навальный: Санкции против России введут не из-за меня, а из-за применения химоружия

Саммит ЕС обсудит дело Навального и доклад ОЗХО на следующей неделе. Российский оппозиционер заявил, что его мнения при подготовке антироссийских санкций не спрашивали.

«Не думаю, что Европа или какие-то европейские чиновники нуждаются в моей помощи [при составлении санкций]. Это важно понимать, они вводят санкции не потому, что это я. И мое мнение относительно санкций их не очень интересует», — заявил 9 октября Алексей Навальный в интервью «Дождю».

По его словам, еврочиновники в деле Навального больше взволнованы применением химического оружия.

Оппозиционер в очередной раз повторил свое требование о расследовании в России произошедшего с ним. «Пока даже видимости расследования нету», — посетовал Навальный. Однако накануне Министерство внутренних дел отчиталось о предварительных итогах проверки произошедшего.

Саммит ЕС в конце следующей недели (12–18 октября) обсудит ситуацию с россиянином после доклада ОЗХО, который выявил в организме политика не известный ранее тип «Новичка». Газета Le Monde сообщила, что Париж и Берлин составили список из девяти человек, «ответственных за попытку убийства» Навального. До этого МИД Германии пригрозил РФ «неизбежными адресными санкциями».

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Комментарии (12)

Маэстро
Мельчают масштабы. Сначала искали химоружие в Ираке, затем в Сирии, а теперь в отдельно взятом Навальном))) Что дальше? Использование химоружия против любимого хомячка фрау Меркель?
SERGEY111
Да ладно Лехе прибедняться - если бы траванули например какого нибудь Егора Мохнопупенко из пгт Нюхча то в Европе бы никто даже и не пукнул по этому поводу .
263209931
мне вот интересно, эта мразь хоть что-то позитивное в своей жизни сделала?
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