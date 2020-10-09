Навальный: Санкции против России введут не из-за меня, а из-за применения химоружия

Саммит ЕС обсудит дело Навального и доклад ОЗХО на следующей неделе. Российский оппозиционер заявил, что его мнения при подготовке антироссийских санкций не спрашивали.



«Не думаю, что Европа или какие-то европейские чиновники нуждаются в моей помощи [при составлении санкций]. Это важно понимать, они вводят санкции не потому, что это я. И мое мнение относительно санкций их не очень интересует», — заявил 9 октября Алексей Навальный в интервью «Дождю».

По его словам, еврочиновники в деле Навального больше взволнованы применением химического оружия.