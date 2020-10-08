«Единственным подозреваемым по делу об отравлении буду я сам». Навальный в новом видео потребовал начать расследование в России

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Алексей Навальный записал видео, в котором рассказал о своем видении дела о его возможном отравлении.

«Привет, это Навальный. Я ужасно рад сказать эту фразу, хотя, если честно, в какой-то момент мне казалось, что я ее больше никогда не произнесу», — заявил 8 октября Алексей Навальный в новом ролике из Германии.

По его словам, за его отравлением может стоять Российское руководство. Политик полагает, что «Кремль мечтает», чтобы тот не вернулся на родину. Навальный отметил, что каждый день слышатся «странные и агрессивные заявления». Он заверил, что вернется в Россию и «другая возможность не рассматривается».