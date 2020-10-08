По делу Навального в России допросили уже 230 человек, но «остается много вопросов». Спутницу оппозиционера уговорить на встречу не смогли

Полицейские отметили, что так и не смогли найти соратницу политика Марию Певчих. «Несмотря на общение с ней и ее адвокатом по телефону и направление повесток, до сегодняшнего дня в органы предварительного следствия Мария Певчих не явилась», — уточняется в отчете МВД.

«На сегодняшний день для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, было опрошено более 230 человек, которые контактировали с Навальным в период его пребывания в Томске и Томской области или были свидетелями маршрута его передвижения», — сообщается 8 октября в заявлении МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Министерство внутренних дел рассказало о результатах проверки произошедшего с российским оппозиционным политиком в Сибири.

К соратницам Навального «остается много вопросов». В частности, следователи хотели бы знать, что они делали в номере политика и зачем вынесли оттуда улики.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона отправила уже четыре запроса об оказании правовой помощи в Германию, Швецию и Францию.

Навальный сегодня, 8 октября, записал видео, в котором призвал провести расследование его дела в России. При этом политик предположил, что единственным подозреваемым станет он сам.

В сентябре Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило, что в поездке по Сибири Навального сопровождала Марина Певчих, которую допросить не удалось. Соратники оппозиционера сообщили, что она уехала из России.