«Употреблял вино и алкогольный коктейль». Оперативники проследили маршрут Навального в Сибири, а одну из спутниц оппозиционера так и не нашли

«На сегодняшний день опрошены 5 из 6 граждан, сопровождавших Навального во время поездки: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений», — сообщается 11 сентября в отчете транспортной полиции.

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказало о первых результатах доследственной проверки в связи с госпитализацией Алексея Навального.

Спутница оппозиционера, по данным оперативников, через несколько дней после предполагаемого отравления вылетела в Германию. О ее текущем местоположении ничего не известно.



Полицейские восстановили сибирское путешествие Навального и узнали, в каких местах он ел и пил. «Употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль», — говорится в отчете.



Российская сторона готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи со стороны Германии. В частности, МВД РФ добивается присутствия следователей и российского эксперта при проведении немцами следственных действий.

