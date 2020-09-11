FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 11:16
14
Печать

«Употреблял вино и алкогольный коктейль». Оперативники проследили маршрут Навального в Сибири, а одну из спутниц оппозиционера так и не нашли

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказало о первых результатах доследственной проверки в связи с госпитализацией Алексея Навального.

«На сегодняшний день опрошены 5 из 6 граждан, сопровождавших Навального во время поездки: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений», — сообщается 11 сентября в отчете транспортной полиции.

Спутница оппозиционера, по данным оперативников, через несколько дней после предполагаемого отравления вылетела в Германию. О ее текущем местоположении ничего не известно.

Полицейские восстановили сибирское путешествие Навального и узнали, в каких местах он ел и пил. «Употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль», — говорится в отчете.

Российская сторона готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи со стороны Германии. В частности, МВД РФ добивается присутствия следователей и российского эксперта при проведении немцами следственных действий.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, сообщила, что его вывели из комы. Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Savva
Марина Певчих сбежала к Мише Ходорковскому. Предсказуемо более, чем полностью.
263010541
Ярмыш сказала, что сисян не бухал в этот вечер и вообще в последнее время бегал по 10 км. чуть ли не каждый день. Неужели мы не ей не поверим?!
SlawaPiter
Наверняка зажарил и съел... Ох уж этот Навальный.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний