«Употреблял вино и алкогольный коктейль». Оперативники проследили маршрут Навального в Сибири, а одну из спутниц оппозиционера так и не нашли
Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказало о первых результатах доследственной проверки в связи с госпитализацией Алексея Навального.
«На сегодняшний день опрошены 5 из 6 граждан, сопровождавших Навального во время поездки: Владлен Лось, Георгий Албуров, Илья Пахомов, Кира Ярмыш и Павел Зеленский. В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений», — сообщается 11 сентября в отчете транспортной полиции.
Спутница оппозиционера, по данным оперативников, через несколько дней после предполагаемого отравления вылетела в Германию. О ее текущем местоположении ничего не известно.
Полицейские восстановили сибирское путешествие Навального и узнали, в каких местах он ел и пил. «Употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль», — говорится в отчете.
Российская сторона готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи со стороны Германии. В частности, МВД РФ добивается присутствия следователей и российского эксперта при проведении немцами следственных действий.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория бундесвера обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Немецкая клиника Charite, куда на лечение был отправлен оппозиционер, сообщила, что его вывели из комы. Российская сторона отправила запрос по поводу ситуации с российским оппозиционером.