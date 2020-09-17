«Путем очень хитрых и сложных логистических операций». Соратники Навального рассказали подробности о вывозе «бутылки с «Новичком» в Германию
В отделе расследований ФБК рассказали, как смогли вывезти бутылку из гостиничного номера Алексея Навального в Германию.
«Из номера они вынесли три пустые бутылки из-под воды «Святой источник», из которых пил политик. Взять их оказалось не очень сложно: администрация отеля Xander разрешила войти в номер сотрудникам ФБК и юристам», — рассказала 17 сентября изданию «Медуза» непубличный глава отдела расследований ФБК Мария Певчих.
По ее словам, оставшиеся в Томске соратники Навального собрали бутылки в перчатках, которые были у них из-за пандемии. Затем упаковали тару отдельно и подписали. Администратор гостиницы при этом не была против того, чтобы они унесли бутылки из номера. «Все найденное в номере вместе с личными предметами Навального отправили в Германию и передали врачам», — рассказала Певчих. При этом она не стала вдаваться в детали. Работницу ФБК, которая проживает в Лондоне, собирались опросить российские оперативники, но так и не смогли этого сделать. По версии следствия, она улетела в Германию.
Еще один свидетель произошедшего, Георгий Албуров, в интервью «Дождю» уточнил, что оставшиеся в Томске сотрудники фонда узнали об отравлении Навального «за завтраком». После этого они решили проникнуть в номер политика. Он рассказал, что попасть туда помогла «общая бронь», хотя сделать это удалось «со скандалом и препираниями». Албуров заверил, что они забрали из номера «все что могли». «Мы вот такими своими действиями буквально наугад смогли достаточно серьезно сузить круг подозреваемых <...> Нам повезло. Мы все это упаковали в герметичную упаковку. И путем очень хитрых и сложных логистических операций все эти вещи были переправлены в Германию», — рассказал соратник политика, добавив, что бутылки вывезла семья Навального.
Сегодня, 17 сентября, в Instagram оппозиционера появилось видео, которое соратники сняли в номере Навального при попытке сбора «улик».
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. В аэропорту он выпил чай, которым, как ранее считали соратники политика, его могли отравить. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Чуть позже немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла в организме Навального следы яда из группы «Новичок». Образцы оппозиционера специалисты Швеции и Франции также изучали по просьбе Берлина. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 16 сентября заявил, что в организме Навального на момент вылета из страны «не содержалось отравляющих веществ».