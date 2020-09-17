«Путем очень хитрых и сложных логистических операций». Соратники Навального рассказали подробности о вывозе «бутылки с «Новичком» в Германию

В отделе расследований ФБК рассказали, как смогли вывезти бутылку из гостиничного номера Алексея Навального в Германию.



«Из номера они вынесли три пустые бутылки из-под воды «Святой источник», из которых пил политик. Взять их оказалось не очень сложно: администрация отеля Xander разрешила войти в номер сотрудникам ФБК и юристам», — рассказала 17 сентября изданию «Медуза» непубличный глава отдела расследований ФБК Мария Певчих.



По ее словам, оставшиеся в Томске соратники Навального собрали бутылки в перчатках, которые были у них из-за пандемии. Затем упаковали тару отдельно и подписали. Администратор гостиницы при этом не была против того, чтобы они унесли бутылки из номера. «Все найденное в номере вместе с личными предметами Навального отправили в Германию и передали врачам», — рассказала Певчих. При этом она не стала вдаваться в детали. Работницу ФБК, которая проживает в Лондоне, собирались опросить российские оперативники, но так и не смогли этого сделать. По версии следствия, она улетела в Германию.

