Париж и Берлин составили список из девяти человек, «ответственных за попытку убийства» Навального
Девять человек могут оказаться под индивидуальными санкциями Евросоюза за попытку отравить Алексея Навального. Это люди из администрации президента и силовых структур.
Количество, но не фамилии, 8 октября называет издание Le Monde. Список составлен совместно Францией и Германией. В нем люди из администрации президента и силовых структур, а также Государственный институт научных исследований в области органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Именно там в советские годы был разработан «Новичок».
Людей из списка планируется не пускать на территорию Евросоюза и заморозить все их европейские активы. Решение будет принято на заседании Совета по международным вопросам в Брюсселе 12 октября.
Вопрос реализации проекта «Северный поток - 2» обсуждаться не будет, утверждают журналисты Le Monde. Ранее об этом же сообщал Bloomberg.
В российском МИДе заявили, что за санкциями со стороны ЕС последуют ответные меры. Мнение коллег о необходимости наказать Россию поддержали в Великобритании и Нидерландах.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Позже ОЗХО подтвердила, что это родственное «Новичку» вещество, однако в списках боевых ядах оно не значится.