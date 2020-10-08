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08.10.2020 21:51
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Париж и Берлин составили список из девяти человек, «ответственных за попытку убийства» Навального

Девять человек могут оказаться под индивидуальными санкциями Евросоюза за попытку отравить Алексея Навального. Это люди из администрации президента и силовых структур.

Количество, но не фамилии, 8 октября называет издание Le Monde. Список составлен совместно Францией и Германией. В нем люди из администрации президента и силовых структур, а также Государственный институт научных исследований в области органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Именно там в советские годы был разработан «Новичок».

Людей из списка планируется не пускать на территорию Евросоюза и заморозить все их европейские активы. Решение будет принято на заседании Совета по международным вопросам в Брюсселе 12 октября.

Вопрос реализации проекта «Северный поток - 2» обсуждаться не будет, утверждают журналисты Le Monde. Ранее об этом же сообщал Bloomberg.

В российском МИДе заявили, что за санкциями со стороны ЕС последуют ответные меры. Мнение коллег о необходимости наказать Россию поддержали в Великобритании и Нидерландах.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Позже ОЗХО подтвердила, что это родственное «Новичку» вещество, однако в списках боевых ядах оно не значится.

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Комментарии (8)

263237571
Ну и вот чаво оне нервировали всех, чаво требовали от России обязательно провести справедливое и публичное расследование? Вот смогли же, когда захотели. Сами быстренько все расследовали, и сами наказание вынесли. Все счастливы и довольны. К чему были эти истерики и вырывание волос со всех частей тела?
John Harding
А чего это Париж и Берлин не озаботились, когда Алибасов траванулся? Ведь его значение для России несоизмеримо больше.
wasya
Эх.. а так навальнички надеялись что СП2 закроют.. Бяда)
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