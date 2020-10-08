Париж и Берлин составили список из девяти человек, «ответственных за попытку убийства» Навального

Девять человек могут оказаться под индивидуальными санкциями Евросоюза за попытку отравить Алексея Навального. Это люди из администрации президента и силовых структур.



Количество, но не фамилии, 8 октября называет издание Le Monde. Список составлен совместно Францией и Германией. В нем люди из администрации президента и силовых структур, а также Государственный институт научных исследований в области органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Именно там в советские годы был разработан «Новичок».

