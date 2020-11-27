В петербургской семье четверняшек снова прибавление

Петербуржцы Оксана и Виталий Морозовы стали родителями в пятый раз. Об этом «Фонтанке» рассказал их родственник Денис 27 ноября.



Сегодня у Оксаны Морозовой родился четвертый сын. Родители планировали назвать мальчика Марком.



Они уже воспитывают Богдана, Романа, Диану и Алексея. Четверняшки родились летом 2019 года. Город выделил семье квартиру, которую тогда ещё кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов назвал «подарком», но позже выяснилось, что жильё передано по договору безвозмездного пользования на пять лет.

