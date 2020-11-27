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В петербургской семье четверняшек снова прибавление

Петербуржцы Оксана и Виталий Морозовы стали родителями в пятый раз. Об этом «Фонтанке» рассказал их родственник Денис 27 ноября.

Сегодня у Оксаны Морозовой родился четвертый сын. Родители планировали назвать мальчика Марком.

Они уже воспитывают Богдана, Романа, Диану и Алексея. Четверняшки родились летом 2019 года. Город выделил семье квартиру, которую тогда ещё кандидат в губернаторы Петербурга Александр Беглов назвал «подарком», но позже выяснилось, что жильё передано по договору безвозмездного пользования на пять лет.

Спустя год после рождения четверни «Фонтанка» созвонилась с Оксаной Морозовой. Многодетная мама поделилась секретом, как поддерживать активный образ жизни с четырьмя младенцами.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

мухомор
Не поддерживаю практику премирования многодетных родителей жильём за бюджетный счёт - стругать детей особого ума не надо. Но поступок г-на Беглова позорен и мерзок.
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