Папа и мама редкой для Петербурга четверни ушли в декрет, но не засели дома. Многодетные родители стараются поддерживать активный образ жизни теперь вместе с детьми.

«Мы помолодели». Петербурженка Оксана Морозова рассказывает, как прошёл первый год в семье с четырьмя младенцами

Богдан, Роман, Диана и Алексей появились на свет год назад в семье Оксаны и Виталия Морозовых. Родители в один день стали многодетными. Обычные хлопоты после рождения ребёнка в их случае не только умножились на четыре, но и проходили в условиях пандемии коронавируса и самоизоляции. Оксана рассказала «Фонтанке», как семья полным составом, включая овчарку Марсу, отправилась на юг и почему не стоит забрасывать собственные интересы, даже если у тебя четверо младенцев.

- Оксана, что было самым трудными за этот год?



- Отсутствие сна. Сейчас мы побольше спим. Стало полегче, есть время днём прилечь, теперь с малышами можно находиться и одному взрослому. Правда, сейчас у детей активно растут зубы.

- Как проходит день в семье с четырьмя младенцами?

- У нас все строго по режиму. Подъем в 7 утра, умывание и переодевание. В восемь — мы завтракаем. Потом период бодрствования, если хорошая погода — идём гулять, если плохая, то в 9.30-10.00 укладываем детей спать дома. В полдень — обед, потом три часа идём гулять. В 5 — полдник, в 8 — ужин и спать.

- Как уложить сразу четырёх младенцев?

- Мы раскладываем деток по кроваткам и ждём, пока уснут. Они все в режиме, засыпают с разницей плюс-минус полчаса. Конечно, это четыре человечка, у каждого свой ритм жизни. Рома, например, самый крупный и ему, видимо, требуется меньше сна. Он самый первый просыпается.

- После того как дети засыпают, у родителей начинается своя жизнь?

- Да, но длится свобода недолго, потому что кто-то периодически просыпается, к кому-то нужно подойти, погладить, покачать, дать соску. Свободные минуты есть, можно поужинать, чаю выпить, поговорить на взрослые темы. Все это после отбоя. Делами позаниматься удаётся. У нас сейчас няни нет, родственники и друзья спасают. Друзья могут взять детей на прогулку в дневной сон.



- Как вы пережили самоизоляцию?

- У нас был запланирован отпуск под Анапой на конец мая, но предполагая ситуацию с карантином, мы уехали раньше, в конце марта. Все три месяца провели в посёлке Витязево. Жили там в домике, как на даче. Была своя территория, где гуляли с колясками. Выходили мы только по острой необходимости в магазин.

- Вы там соблюдали масочный режим?

- Да, конечно, когда ходили в магазин.

- У вас как у мамы и медика [до родов Оксана работала операционной медсестрой. — Прим. ред.] был страх заразиться?

- У меня своё мнение на эту ситуацию. Я не считаю коронавирус чем-то особо отличным от обычной вирусной инфекции. Мы безусловно соблюдали все необходимые меры предосторожности, но паники не было. Мы не находились в местах массового скопления людей, в магазине соблюдали социальную дистанцию.

- Обычно родители даже с одним ребёнком переживают в длительных поездках. Как вы пережили дорогу?

- Самое главное — не переживать. Не надо себя накручивать и будет все хорошо. Мы с детками ездим с самого рождения. Первая наша поездка за город была через неделю после выписки. Потом мы ездили к родителям мужа, это 1100 километров. Мы просто не меняли особо свой образ жизни, поездка на юг не стала для нас чем-то экстраординарным.

Мы ехали на своей машине. Так гораздо проще, если возникают какие-то проблемы, то можно остановиться. В поезде и самолёте, мне кажется, гораздо сложнее по крайней мере с четырьмя детьми. Когда мы уезжали, деткам было 8 месяцев, почти всю дорогу они спали. На обратном пути дети уже стали по-старше и немного покапризничали. Путешествие не было безумием. Я считаю, надо ездить и не бояться этого, и деток приучать, чем раньше, тем лучше.

- Как вас приняли в Витязево?

- Нам помогали местные. Как-то мы проходили по улице и встретили женщину, она спросила: не нужны ли нам стульчики для кормления, у неё остались от внуков. Такие вещи мы на отдых с собой не брали. Мы согласились, и она предоставила нам стульчики абсолютно безвозмездно. Встречаются такие добрые люди.

- А ваша овчарка Марсель тоже ездила?

- А как же. Дети с ней общаются, могут понежиться, полежать на ней, но не более. Мы не допускаем, что малыши причиняли ей боль, не даём, чтобы они, например, её щипали. Сейчас с нами ещё живёт мама и её собака, йоркширский терьер, с ним детки даже в мячик играют.



- Почему вы решили завести Инстаграм?

- Для меня это обмен опытом. Очень много советов и рекомендаций, мы спрашиваем и у нас спрашивают. Во время беременности я наблюдала за многими мамочками, у кого не один малыш. Это своего рода психотерапия — очень помогает, когда смотришь на позитивные исход беременности. Много же пугали, и я как медик понимала, что возможны разные варианты. Когда ты наблюдаешь похожие ситуации с положительным исходом — это очень помогает. Мне писали несколько девочек, беременных тройнями, сейчас они уже родили. Я давала советы из личного опыта, помогала в ответ.

- А вы собираетесь монитизировать свой аккаунт?

- Одно другому не мешает. Если это дело будет приносить доход в нашу семью, то конечно, неплохо. Но пока у нас все самотёком идёт.

- Расходы за последний год у вас существенно увеличились, денег хватает?

- Хватает, а какие варианты? Мой муж сейчас находится в официальном отпуске по уходу за детьми. Мы оба оформили декрет. У нас заболела няня, она была с нами до конца зимы и мужу пришлось взять этот отпуск. До этого он работал.



- Я так поняла из Инстаграма, что вы ещё прибавления ждёте.

- Так случилось. Карантин пошёл на пользу! Это шутка, конечно. Просто, видимо, так суждено, что в нашей семье появится ещё один малыш. Это не запланировано, но не менее желанно.

- Чему вы научились за этот год?

- На многое закрывать глаза, расставлять приоритеты. Сначала огромный стресс был, потому что полностью другой режим, ритм жизни, нехватка сна. Все домашние дела отошли на второй план. Все своё время — детям. Когда малышам полгода исполнилось, стало попроще, появилось время на себя. Надо принимать ситуацию как есть и не переживать по этому поводу. Я считаю, что это залог успеха.

И не стоит свои интересы забрасывать. Есть же такая поговорка: счастлива мама — счастливы дети. Я полностью это поддерживаю. Мы 90% времени уделяем детям, но мы находим время на свой отдых. Хотя, конечно, поездка на юг — исключительно ради детей. Не могу сказать, что для нас там был отдых.

- У вас в Инстаграме написано, что в 37 лет жизнь только начинается.

