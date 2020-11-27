Председатель Горизбиркома Чечина ушла с должности главы Курортного района Петербурга

Наталья Чечина, которая накануне была избрана председателем петербургской избирательной комиссии, была освобождена от должности главы администрации Курортного района города. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Смольного.
Обязанности главы района будет временно исполнять заместитель руководителя администрации Игорь Белокопытов.
Напомним, 26 ноября на заседании Горизбиркома Чечину избрали председателем городской комиссии. В ее пользу высказались 13 членов, один — против. Она считается креатурой Смольного. На посту председателя Чечина сменила Виктора Миненко, который написал заявление о досрочном сложении полномочий 11 ноября.
В Курортном районе Чечина работала последние 25 лет и прошла путь от должности начальника отдела до заместителя главы администрации, а в 2019-м возглавила район. Александр Беглов в 1999 году руководил территориальным управлением района.