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Председатель Горизбиркома Чечина ушла с должности главы Курортного района Петербурга

Наталья Чечина, которая накануне была избрана председателем петербургской избирательной комиссии, была освобождена от должности главы администрации Курортного района города. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба Смольного.

Обязанности главы района будет временно исполнять заместитель руководителя администрации Игорь Белокопытов.

Напомним, 26 ноября на заседании Горизбиркома Чечину избрали председателем городской комиссии. В ее пользу высказались 13 членов, один — против. Она считается креатурой Смольного. На посту председателя Чечина сменила Виктора Миненко, который написал заявление о досрочном сложении полномочий 11 ноября.

В Курортном районе Чечина работала последние 25 лет и прошла путь от должности начальника отдела до заместителя главы администрации, а в 2019-м возглавила район. Александр Беглов в 1999 году руководил территориальным управлением района.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

260551481
Есть мнение заменить ее Чичиным, главой УМВД по Курортному району !
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