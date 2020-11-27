В России почти пятьсот новых смертей от коронавируса. Петербургская статистика ушла в пике

Суточная смертность от коронавируса в Петербурге второй день идёт на понижение. После рекордных 85 случаев в среду и 79 накануне к 27 ноября подтвердили 63 летальных исхода, сообщает оперативный штаб.



Показатели по России так же ниже, чем накануне: 496 новых умерших против 524 днём ранее. Петербург по суточному приросту уступил первое место Москве. В столице за последние 24 часа ковидными признали 77 смертей. На третьем месте Красноярский край — 24 умерших.

Таким образом, за весь период пандемии в России жертвами коронавирусной инфекции стали 38 558 человек. Из них 8 680 заболевших скончались в Москве, 5 280 — в Петербурге.