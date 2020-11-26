Смертность от коронавируса обновила суточный максимум по России. Петербург немного недотянул

Количество ежедневно подтверждаемых смертей от коронавируса продолжает расти. К 26 ноября в России зарегистрирован новый максимум — 524 умерших, каждый шестой скончался в Петербурге. Это следует из обновлённых данных оперштаба.



Петербург — первый по суточному приросту смертей. В городе подтверждено 79 летальных исходов. Это на шесть случаев меньше, чем днём ранее, когда был зафиксирован очередной рекорд.

Второе место занимает Москва, где скончались ещё 73 человека. Всего по России за последние 24 часа подтвердили смерть от коронавируса 524 заболевших. На сегодняшний день это максимум, который зарегистрирован в стране.