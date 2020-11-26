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Смертность от коронавируса обновила суточный максимум по России. Петербург немного недотянул

Количество ежедневно подтверждаемых смертей от коронавируса продолжает расти. К 26 ноября в России зарегистрирован новый максимум — 524 умерших, каждый шестой скончался в Петербурге. Это следует из обновлённых данных оперштаба.

Петербург — первый по суточному приросту смертей. В городе подтверждено 79 летальных исходов. Это на шесть случаев меньше, чем днём ранее, когда был зафиксирован очередной рекорд.

Второе место занимает Москва, где скончались ещё 73 человека. Всего по России за последние 24 часа подтвердили смерть от коронавируса 524 заболевших. На сегодняшний день это максимум, который зарегистрирован в стране.

Таким образом, за весь период пандемии по России скончались 38 062 человека. Из них 5 217 умерли в Петербурге.

О том, как меняется число заболевших, читайте здесь.

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Комментарии (2)

Чингачгук
Так как же Спутник 5 ? Им можно начинать гордиться или еще рано?
spb7771250
Каждый шестой - это очень много для С-Пб. Интересно, это только свежие, или это еще с весны-лета из буфера догоняют? Давно не было информации откуда цифры фиксируют.
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