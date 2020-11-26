Количество заразившихся коронавирусом за сутки в Петербурге превысило 3600 человек. По России заболеваемость снова растет

За последние сутки в Петербурге выявили 3669 новых случаев коронавируса. Об этом 26 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Прирост заболевших поставил очередной рекорд в Северной столице. По России этот показатель также снова увеличивается — за 24 часа зафиксировали 25 487 случаев против 23 675 накануне. Это максимальный показатель с начала пандемии, предыдущий был зафиксирован 23 ноября — 25 173 пациента.
Новых заболевших по-прежнему выявляют во всех регионах, а лидерами по ежедневному приросту остаются Москва (6075) и Петербург (3669).
В петербургском оперативном штабе рассказали, что за день на коронавирус проверили 39 785 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2803. Общее число заболевших COVID-19 в Петербурге составляет 111 133.
С начала пандемии в России зафиксировали 2 187 990 случаев коронавируса. По этому показателю РФ опережают всего несколько стран: Франция (2,2 миллиона), Бразилия (6,1 миллиона), Индия (почти 9,3 миллиона) и США (12,8 миллиона). От коронавируса в России вылечились 1 685 492 россияна (плюс 25 073 за сутки), а для 38 062 COVID-19 закончился летальным исходом.