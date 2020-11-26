Количество заразившихся коронавирусом за сутки в Петербурге превысило 3600 человек. По России заболеваемость снова растет

За последние сутки в Петербурге выявили 3669 новых случаев коронавируса. Об этом 26 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Прирост заболевших поставил очередной рекорд в Северной столице. По России этот показатель также снова увеличивается — за 24 часа зафиксировали 25 487 случаев против 23 675 накануне. Это максимальный показатель с начала пандемии, предыдущий был зафиксирован 23 ноября — 25 173 пациента.

Новых заболевших по-прежнему выявляют во всех регионах, а лидерами по ежедневному приросту остаются Москва (6075) и Петербург (3669).

