FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: 0
75.47р89.89р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
32
Печать

Количество заразившихся коронавирусом за сутки в Петербурге превысило 3600 человек. По России заболеваемость снова растет

За последние сутки в Петербурге выявили 3669 новых случаев коронавируса. Об этом 26 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Прирост заболевших поставил очередной рекорд в Северной столице. По России этот показатель также снова увеличивается — за 24 часа зафиксировали 25 487 случаев против 23 675 накануне. Это максимальный показатель с начала пандемии, предыдущий был зафиксирован 23 ноября — 25 173 пациента.

Новых заболевших по-прежнему выявляют во всех регионах, а лидерами по ежедневному приросту остаются Москва (6075) и Петербург (3669).

В петербургском оперативном штабе рассказали, что за день на коронавирус проверили 39 785 человек. Под медицинским наблюдением остаются 2803. Общее число заболевших COVID-19 в Петербурге составляет 111 133.

С начала пандемии в России зафиксировали 2 187 990 случаев коронавируса. По этому показателю РФ опережают всего несколько стран: Франция (2,2 миллиона), Бразилия (6,1 миллиона), Индия (почти 9,3 миллиона) и США (12,8 миллиона). От коронавируса в России вылечились 1 685 492 россияна (плюс 25 073 за сутки), а для 38 062 COVID-19 закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (32)

olla
из моих знакомых с положительным тестом , а значит, вошли в статистику "зараженных" - 2 человека полежали с температурой , как с обычной простудой , уже здоровы. Дочь (8лет) знакомых,прилетевших из Турции ,получила положительный тест, бегает-прыает, вообще не болеет, школу пропускала две недели. У сына одногруппник в больнице - он из общаги, там болеть нельзя , вполне нормально себя чувствует ,на онлайн-лекциях присутствует))

Я не знаю, кого пугают эти цифры "зараженных" смертельной чумкой. А да,умирают люди- соседку на прошлой неделе похоронили- 91 год.
263703891
В Питере все четко. Не надо быть аналитиком, чтобы с точностью до 5 человек предсказать цифру на следующий день. Ибо завтра будет 3950. О как.
Ioan4
Может пора гаранту вмешаться? А то население может, а бояре бюджеты делят
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний