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Смольный проверит достоверность данных о переводе работников на удалёнку и составит список одобренных новогодних мероприятий

Смольный проверит достоверность сведений, представленных организациями, которые сообщили о переводе сотрудников на удалённый режим. Такое поручение вице-губернатор Евгений Елин дал Ситуационному центру по вопросам соблюдения стандартов безопасности, говорится в сообщении аппарата чиновника от 26 ноября.

По информации Роспотребнадзора, в городе по-прежнему большая часть заболевших — это офисные работники, отмечается в сообщении. Ранее о том, что Смольный намерен сосредоточиться на проверках соблюдения коронавирусного режима в бизнес-центрах, сообщал глава ситуационного центра Александр Ситов.

Сейчас работодатели обязаны перевести на дистанционную работу всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Также предприятиям дана рекомендация отправить на удалёнку треть остальных сотрудников.

В ходе обсуждения соблюдения мер безопасности в период новогодних и рождественских праздников вице-губернатор поручил сформировать реестр мероприятий, которые получат согласование на проведение от профильных комитетов. Петербуржцы смогут ознакомиться с этим реестром на сайте комитета по культуре.

Ранее Смольный обязал согласовывать все культурные и массовые мероприятия численностью от 50 человек. Спортивные мероприятия проходят без зрителей, если иное не разрешено Роспотребнадзором.

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Комментарии (4)

Mutabor
...Сейчас работодатели обязаны перевести на дистанционную работу всех сотрудников старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями...
Посмотрите определение "хронического заболевания"
И теперь...
Валерий Мазнев
Подумать страшно- переведенные на удаленку могут массово ринуться в ТРЦ! И давай там в общепите жрать! Нет уж пусть лучше на работе сидят!
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