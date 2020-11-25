Смольный проверит соблюдение коронавирусного режима в офисах. Бизнес-центры — один из главных рассадников коронавируса

Завершив «месячник» усиленных проверок потребительского сектора, правительство Петербурга сосредоточит усилия на бизнес-центрах. Об этом «Фонтанке» рассказал заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, возглавляющий Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности.



Ранее о намерении проверять офисы сообщил Роспотребнадзор. На карандаше у инспекторов находятся 1500 организаций, которые посетят в первую очередь.

По словам Александра Ситова, власти города рассматривают офисы как одно из четырех мест наибольшей концентрации людей, где повышен риск заражения коронавирусной инфекцией, — наряду с общественным транспортом, школами и торговыми центрами.