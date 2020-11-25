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Смольный проверит соблюдение коронавирусного режима в офисах. Бизнес-центры — один из главных рассадников коронавируса

Завершив «месячник» усиленных проверок потребительского сектора, правительство Петербурга сосредоточит усилия на бизнес-центрах. Об этом «Фонтанке» рассказал заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, возглавляющий Ситуационный центр по вопросам соблюдения стандартов безопасности.

Ранее о намерении проверять офисы сообщил Роспотребнадзор. На карандаше у инспекторов находятся 1500 организаций, которые посетят в первую очередь.

По словам Александра Ситова, власти города рассматривают офисы как одно из четырех мест наибольшей концентрации людей, где повышен риск заражения коронавирусной инфекцией, — наряду с общественным транспортом, школами и торговыми центрами.

Также Смольный продолжит проверку торговых центров, магазинов и ресторанов, сосредоточившись на тех, где уже были найдены нарушения. Кроме того, сотрудники ведомств нанесут визит тем, кто рекламирует запрещенную деятельность в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что за месяц чиновники проверили более 45 тысяч объектов потребительского сектора. Составлено более тысячи протоколов в отношении юридических лиц, игнорирующих требования о соблюдении мер безопасности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

sheriff02
Вывод. Планктон куда опаснее к заражению, чем норвежские норки.
Ajynfyrfujdyj
Перед новым годом потрясут БЦ, у арендодателей в кубышках ещё есть орешки. Дети чинуш тоже хотят подарков на праздник.
Валерий Мазнев
Как я понимаю новый год близится, нужно успеть себе и близким подарки...организовать...А почему бы уважаемым прожирателям наших налогов не проверить школы? Может заразиться страшно? Или там взяток не дадут?
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