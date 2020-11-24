Роспотребнадзор проверит более 1500 петербургских компаний, сотрудники которых заболели коронавирусом. «Санитарные правила в городе не соблюдаются»

В ближайшие дни Роспотребнадзор пройдется с внеплановыми проверками по петербургским компаниям и социальным учреждениям, сотрудники которых уже заболели коронавирусом. Сотрудники ведомства будут смотреть, какие меры профилактики соблюдаются для охраны здоровья остальных работников.



Как выяснил 24 ноября 47news, в рейдах будут задействованы более 200 сотрудников Роспотребнадзора. На карандаше у инспекторов находятся 1500 организаций, которые посетят в первую очередь.



«Конечно, представители городских властей тоже проводят подобные мероприятия. Но, проанализировав санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе, мы пришли к выводу о недостаточности влияния их действий на сознательность граждан и бизнеса. Откровенно говоря, санитарные правила и методические рекомендации в городе не соблюдаются», — сказали журналистам в Роспотребнадзоре.

