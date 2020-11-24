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Роспотребнадзор проверит более 1500 петербургских компаний, сотрудники которых заболели коронавирусом. «Санитарные правила в городе не соблюдаются»

В ближайшие дни Роспотребнадзор пройдется с внеплановыми проверками по петербургским компаниям и социальным учреждениям, сотрудники которых уже заболели коронавирусом. Сотрудники ведомства будут смотреть, какие меры профилактики соблюдаются для охраны здоровья остальных работников.

Как выяснил 24 ноября 47news, в рейдах будут задействованы более 200 сотрудников Роспотребнадзора. На карандаше у инспекторов находятся 1500 организаций, которые посетят в первую очередь.

«Конечно, представители городских властей тоже проводят подобные мероприятия. Но, проанализировав санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе, мы пришли к выводу о недостаточности влияния их действий на сознательность граждан и бизнеса. Откровенно говоря, санитарные правила и методические рекомендации в городе не соблюдаются», — сказали журналистам в Роспотребнадзоре.

Сотрудники ведомства приступили к подобным проверкам 16 ноября, за это время посетить удалось 114 объектов. К началу этой недели ревизоры развили скорость до 50 посещений в сутки, что добавляет уверенности в том, что дальше дела пойдут быстрее.

Первые результаты работы говорят о несознательном отношении к выполнению профилактических требований у львиной доли организаций: 87% работодателей не изолируют лиц, которые контактировали с заболевшими; перчаточно-масочный режим не соблюдается более чем в 50% случаев; дезинфекция должным образом не проводится на 92% проверенных объектов; 78% работодателей скрывают факт случаев заболевания.

При этом, кажется, сотрудники Роспотребнадзора на первое время ограничатся мягкими мерами воздействия на нарушителей — составлением актов, замечаниями и увещеванием. Однако проверяющие могут посетить организацию второй раз, тогда дело может закончиться наказанием вплоть до предписания о приостановке работы.

«Если мы хотим провести Новый год нормально, пора взять себя в руки. Никому не нужны новые локдауны, но, судя по темпам заболеваемости, всё к этому идёт. Остался небольшой шанс, и заключается он в сознательности всех», — сказал представитель ведомства.

На что организациям стоит обратить внимание в первую очередь перед проверками Роспотребнадзора, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

260871543
В Москве даже в вагонах метро ходят проверяющие. У нас в масках единицы.
Noisymouse
Разобрались бы лучше, почему дети из семей, где официально зарегистрирован ковид, не высаживаются на карантин, а продолжают посещать школы.
Алекс81
А я не знаю, как убедить руководство в том, что 65+ летних работников нужно на удалёнку перевезти, тем более, что рабочий процесс это сделать позволяет. А они (65+ летние) ноют и говорят, что им дома скучно. Вот такие дела))))
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