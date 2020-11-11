На чем прокалываются бизнесмены при «коронавирусных» проверках Роспотребнадзора

Проверяющие органы во главе с Роспотребнадзором уже отчитались о проведении в Петербурге десятков тысяч проверок. На что бизнесу обратить внимание, чтобы не было проблем?

Фото: Анастасия Илюшина/«Коммерсантъ»

Пока власти не загнали всех на второй карантин, городской бизнес лавирует между требованиями здравого смысла и Роспотребнадзора. Выполнять их «для галочки» выйдет, только пока не придет проверка. С высокой долей вероятности инспекторы найдут нарушения. Порой дело не в том, что у вас нет разметки на полу или не проводится уборка — куда важнее, как ведется журнал учета.

Проверяющие органы во главе с Роспотребнадзором уже отчитались о проведении в Петербурге десятков тысяч проверок. Пока, говорят предприниматели, инспекторы особо не лютуют. Однако любой прокол во время проверки в лучшем случае закончится предупреждением. В качестве кнута — весьма ощутимый штраф (до миллиона рублей) и приостановка деятельности. Рассказываем, на какие детали стоит обратить особое внимание предпринимателям, чтобы избежать строгого наказания.



По данным петербургского Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандарта безопасности на 4 ноября, компании, работающие в сфере общепита и розничной торговли, чаще всего пренебрегают нанесением разметки и проведением мероприятий по дезинфекции. Это не считая использования QR-кодов, на которые приходится большая часть выявленных нарушений. Причем этот код должен быть крупно размещен на самом видном месте на входе. В противном случае — это нарушение, и неважно, что по факту QR-код у компании есть.

41% остальных нарушений в сфере общепита связан с отсутствием разметки, в сфере розничной торговли этим грешат 34% проверенных организаций. А ведь в стандарте безопасной деятельности черным по белому написано: «На полу наносятся разграничительные линии для соблюдения дистанции в местах возможного скопления покупателей (линии раздачи, кассовая линия, открытые витрины)».

Второе по популярности нарушение — непроведение дезинфекции. Среди предприятий общепита с вывешенными у входа QR-кодами у проверяющих возникли претензии по дезинфекции в каждом четвертом заведений (26,3%). Среди ретейлеров этот процент выше — 30%. При этом, когда проверка ставит минус в графе «дезинфекции», это значит, что в действительности компания не вела журнал уборок или неправильно его оформляла — считается, что никакой обработки не было, если она не зафиксирована на бумаге по всем правилам.



Еще 11% проверенных ресторанов и кафе попались на том, что их сотрудники «не используют» средства индивидуальной защиты дыхания и рук. Это же нарушение вменяют 20% организаций розничной торговли. Реже всего представители обеих сфер (15% и 16% соответственно) допускают отсутствие дезинфекционных средств для сотрудников и посетителей. По аналогии с предыдущими пунктами к отсутствию СИЗ и дезинфекционных средств могут приравнять их недостаточный запас: по стандарту безопасности организация должна хранить резерв этих средств не менее чем на пять дней. Следующий подводный камень: используемые дезинфицирующие средства должны быть зарегистрированы Роспотребнадзором и обладать сертификатом качества. Отсутствие этих документов тоже не понравится ревизору и может быть приравнено к отсутствию дезинфекции как таковой.

Неправильное ношение маски тоже может выйти боком. Даже если фактически маска находится на лице, но никого не защищает — такой номер не пройдет. Как рассказала «Фонтанке» заместитель управляющего бутик-отеля «1852» Елена Голова, среди отельеров был случай, когда за маску на подбородке сотрудника организацию оштрафовали на пару сотен тысяч рублей. Хотя для внимательного читателя стандартов безопасности здесь нет ничего удивительного, документ гласит: «Необходимо обеспечить выполнение работниками правил ношения лицевых масок, закрывающих верхние дыхательные пути».



Ситуацию, когда работники спешно натягивают маски и перчатки, когда надзорные органы уже показались в дверях, сейчас страшно даже представить, признается управляющая сети кафе «Дед Хо» Наталья Ситнева, потому что это грозит бизнесу самым строгим штрафом — до 1 млн рублей. И без учета кризиса такая сумма звучит пугающе.

При этом опрошенные «Фонтанкой» рестораторы, бармены и отельеры отмечают: по их опыту в Петербурге проверка санитарных норм менее жесткая, чем в столице. Иногда проверяющие даже дают советы, вроде того, на какой высоте лучше зафиксировать защитный экран, вспоминает владелец баров ONTAP Максим Рудаков. «Пока ощущение, что они тоже нас слышат. Если ты нормально разговариваешь и говоришь: то есть, это есть, спорить не начинаешь, к тебе относятся абсолютно адекватно», — говорит он.

«Некоторые проверяющие не заходили даже внутрь кафе. Им было достаточно посмотреть через окна, использует ли персонал первичные средства защиты, идет ли разметка от входа и находятся ли в прямой зоне видимости из тех же самых окон дезинфицирующие средства», — делится Наталья Ситнева. С более глубокими проверками, когда требуют показать журнал уборки или проверяют концентрацию дезинфицирующих средств, заведения сети не сталкивались, но могут, если эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться, считает Наталья. «Мы к этому готовы. Мы не заводили заново какие-то журналы «для пандемии». Это обязательные журналы, которые весь общепит должен вести на постоянной основе. Мы их и так вели», — отмечает она.



От отельеров требуется специальный QR-код, указывающий на участие в международной программе Safe Travels. В остальном надзорные органы интересует соблюдение тех же основных требований.

«Проверяли все журналы измерения температуры, проветривания и дезинфекции помещений, соблюдение дистанции, чтобы везде была проклеена разметка, антисептики, средства индивидуальной защиты на входе», — рассказывает Анастасия, представитель «Группы Отелей Евразия».

«К нам пока еще не приходили. Могу судить только по тому, какие проверки приходили к коллегам. В принципе [проверяют] все, что указано в требованиях для ведения деятельности, только по этому списку идут», — говорит Елена Голова. Для участников рынка, которые соблюдают требования только для вида, многие правила могут стать неожиданностью, считает она.

На строгих требованиях можно даже чуть-чуть сэкономить, если проявить сообразительность. «Требуется стойка для санитайзера — я его на стену просто вешаю. Но это такой лайфхак — просто сэкономил себе две тысячи рублей, и все. Маски многоразовые взял, — делится опытом Максим Рудаков. — У меня бокалы выскакивают из обычных одноразовых перчаток, поэтому вместо них мы купили какие-то силиконовые, которые опрыскиваем санитайзером. В них можно весь день находиться, и бармены не жалуются, что у них руки потеют. Это тоже экономит деньги».



Конечно, самый простой способ сэкономить на штрафах — досконально соблюдать все санитарные требования. Не уверенный в своих силах предприниматель может подстелить себе соломку на случай, если придется доказывать в суде их соблюдение. Как считает управляющий партнер Бюро юридических стратегий Legal to Business Светлана Гузь, антивирусные рекомендации целесообразно прописать в распорядительных документах организации, назначить ответственного за профилактические мероприятия. Также специалист советует направить сотрудникам письма-памятки о соблюдении правил, указать в них телефоны горячих линий и официальные информационные ресурсы, ознакомить персонал с этими материалами под роспись.

Если компания не согласна с актом проверки или предписанием Роспотребнадзора, она может оспорить эти документы в досудебном порядке, направив жалобу в назначивший проверку орган, или обратиться в суд. Также можно оспорить постановление о привлечении к административной ответственности, документ могут признать незаконным или заменить штраф на предупреждение. Но практика показывает, что петербургские власти привлекают бизнес к ответственности без особого рвения.



«По поводу спущенной маски позиция Роспотребнадзора однозначно сводится к тому, что маска отсутствует. Однако этот момент, по моему мнению, совершенно неоднозначен, и стоит это оспорить», — считает член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Налоги, экономика, бизнес», адвокат Ирина Белякова-Макарская.

«У большинства наших клиентов проверки Роспотребнадзора не привели к вынесению какого-либо постановления с установлением штрафов. Избежать ответственности в ситуации нарушения явных запретов, на наш взгляд, будет крайне сложно. Основанием для успешного оспаривания может быть ошибка в протоколах — неверные даты, адреса, прочая информация», — отмечает Гузь.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

