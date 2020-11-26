Иван Ургант посвятил песню катку в форме пениса в Новосибирске у оперного театра, заявив, что хотел бы «поддержать руководство города, которое придумало такой замечательный проект». Несколько строчек он спел в программе «Вечерний Ургант» накануне, 25 ноября.
«Синий лед искрится ласково, / Но в этот миг/ Из окна администрации слышится крик. / А каток-то в виде фаллоса! / Вот такой лежит», — предложил своё прочтение ситуации ведущий.
О том, что каток в Новосибирске остался таким же, как и год назад, несмотря на обещание администрации переработать проект, стало известно 24 ноября. Глава городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова заявила СМИ, что «форма не смущает, главное — исполнение», и подчеркнула, что, согласно результатам опроса, 80 процентов горожан довольны ледовой ареной. В прошлом году чиновница выкладывала снимки катка в социальных сетях с комментарием о том, что «настоящее искусство должно возбуждать». Часть пользователей тогда не разделили шутливый настрой, сочли слова и снимок оскорбительными и решили пожаловаться в Администрацию президента и в прокуратуру.
По первоначальной задумке властей, каток должен был изображать ракету.