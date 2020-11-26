Иван Ургант посвятил песню катку в форме пениса в Новосибирске у оперного театра, заявив, что хотел бы «поддержать руководство города, которое придумало такой замечательный проект». Несколько строчек он спел в программе «Вечерний Ургант» накануне, 25 ноября.



«Синий лед искрится ласково, / Но в этот миг/ Из окна администрации слышится крик. / А каток-то в виде фаллоса! / Вот такой лежит», — предложил своё прочтение ситуации ведущий.

