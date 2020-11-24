Новый год власти Новосибирска решили встречать с катком, который накануне 2020-го прославился своей «неприличной» формой . Глава городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова выложила в Facebook макет территории, которую покроют льдом.

Друзья! Мы живем с вами в удивительное время! Новый год уже совсем скоро и подготовка к празднованию у нас идет полным...

Пользователи сразу обратили внимание, что каток перед оперным театром остался таким же, как и год назад. Когда на исходе 2019-го рунет обсуждал его фаллическую форму, чиновница парировала : «Настоящее искусство должно возбуждать». От своих слов она, по-видимому, не отказывается и сейчас.

«Нас форма не смущает, нам главное — наполнение», — прокомментировала Терешкова 24 ноября изданию «Подъём». Она привела данные опроса, которые показали, что 80% горожан катком остались довольны, и подчеркнула, что из-за особенностей территории форму катка не изменить.

«В этом году для нас это будет нетипичное празднование, так как никаких массовых мероприятий в этом году мы проводить не будем. Но это не остановит нас от создания праздничного настроения для всего города», — написала она в своём Facebook, рассказывая о подготовке к Новому году.

