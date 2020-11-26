Ганнибал Лектер заменил Джонни Деппа в новых «Фантастических тварях»

Актёр Мадс Миккельсен утверждён на роль Грин-де-Вальда. Он заменит Джонни Деппа, пишет издание Deadline со ссылкой на заявление студии Warner Bros.
Сообщается, что из-за перестановок третья часть «Фантастических тварей» должна выйти 15 июля 2022 года. Джонни Деппа попросили покинуть франшизу сразу после того, как Высокий суд Лондона отказался удовлетворить иск, в котором тот обвинял в клевете британский таблоид Sun, и признал действительными данные о 12 случаях насилия актёра по отношению к его бывшей жене, актрисе Эмбер Хёрд. Несмотря на отстранение от работы над фильмом и на то, что он успел отсняться только в одной сцене, Депп получит полный гонорар за «Фантастических тварей».Такие условия прописаны в его договоре со студией.
Заменивший его Мадс Миккельсен известен по ролям Ганнибала Лектера в «Ганнибале» и работой в фильмах Томаса Винтерберга «Охота» и «Ещё по одной».