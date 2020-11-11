Джонни Депп получит весь гонорар за «Фантастических тварей». Актер успел сняться только в одной сцене
Актер Джонни Депп получит весь гонорар за съемки в третьей части фильма «Фантастические твари», несмотря на то, что его сняли с роли Грин-де-Вальда. Об этом 10 ноября сообщил Hollywood Reporter.
По информации издания, выплата Деппу за участие в проекте составляет более 10 миллионов долларов. Актер получит эти деньги, хотя успел сняться только в одной сцене с начала работы над картиной в сентябре. Это условие предусмотрено контрактом, в котором указано, что ему выплатят полную зарплату вне зависимости от того, останется ли он в этой роли и выйдет ли фильм. Подобная практика распространена в договорах звезд первого эшелона, уточняет Hollywood Reporter.
В начале ноября этого года Джонни Депп написал на своей странице в Instagram, что студия Warner Bros. попросила его отказаться от роли Грин-де-Вальда в франшизе «Фантастические твари». Описанному событию предшествовало его поражение в судебном заседании по иску о клевете к британскому таблоиду Sun. Пару лет назад издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что актер избивал свою жену, актрису Эмбер Херд. Суд счел это правдой. Получить компенсацию за репутационный ущерб у Джонни Деппа не получилось.
Warner Bros. планирует принять решение о том, что будет с его ролью, до 2022 года. Третья часть «Фантастических тварей» должна выйти в прокат 15 июля 2022 года.