Проигравшего суд Джонни Деппа попросили покинуть «Фантастических тварей». Актер больше не сыграет Грин-де-Вальда

Джонни Депп не появится в третьей части «Фантастических тварей» и не сыграет Грин-де-Вальда во франшизе. Об этом 6 ноября в Instagram сообщил сам актёр.

Депп написал, что покинуть роль его попросили представители студии Warner Bros., он согласился. Заявление на бланке с подписью актёра появилось в социальных сетях через несколько дней после того, как Высокий суд Лондона отказался удовлетворить иск Деппа, который обвинял в клевете британский таблоид Sun. Информацию о том, что актёр избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Хёрд, сочли истинной. Ранее суд подтвердил 12 из 14 случаев насилия, описываемых в материале издания. Получить компенсацию за репутационный ущерб у Деппа не получилось.

