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06.11.2020 20:30
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Проигравшего суд Джонни Деппа попросили покинуть «Фантастических тварей». Актер больше не сыграет Грин-де-Вальда

Джонни Депп не появится в третьей части «Фантастических тварей» и не сыграет Грин-де-Вальда во франшизе. Об этом 6 ноября в Instagram сообщил сам актёр.

Депп написал, что покинуть роль его попросили представители студии Warner Bros., он согласился. Заявление на бланке с подписью актёра появилось в социальных сетях через несколько дней после того, как Высокий суд Лондона отказался удовлетворить иск Деппа, который обвинял в клевете британский таблоид Sun. Информацию о том, что актёр избивал свою бывшую жену, актрису Эмбер Хёрд, сочли истинной. Ранее суд подтвердил 12 из 14 случаев насилия, описываемых в материале издания. Получить компенсацию за репутационный ущерб у Деппа не получилось.

Как пишет Variety, информацию об увольнении актёра из «Фантастических тварей» также подтвердили в студии Warner Bros. Решение о том, что будет с его ролью, примут до 2022 года.

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Комментарии (4)

253337341
Негритоса - активиста BLM из звёздных войн пригласите вместо Деппа. То-то мы поржем, как ржали на остатками звёздных войн.. (или плакали - уж не знаю, что вернее).
Komuccap
Франшиза теперь соответствует своему названию: фантастические твари посягнули на святое - на старину Деппа
Ментат- фрилансер
Так,значит Депп вошёл в число нерукопожатных. Ни злорадствовать,ни сочувствовать не буду.

Голливуд лефтистский чуть более чем полностью уже сейчас, а дальше будет только хуже. Это будет б-цирк с жесткой идеологией и показательными репрессиями.
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