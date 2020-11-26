Фотографии разрушительной встречи двух автомобилей на заснеженной трассе в Выборгском районе Петербурга опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» ночью 26 ноября. По их данным, есть жертвы.
Как следует из сообщения, авария произошла у дома № 401 на Выборгском шоссе в Парголово.
Судя по снимкам, у одной из машин в результате столкновения были повреждены капот и лобовое стекло. Вторая, как видно, приняла удар в бок, со стороны водительского и заднего пассажирского места, после чего оказалась на тротуаре.
В описании аварии свидетели происшествия пишут, что есть пострадавшие, им понадобилась медицинская помощь. В комментариях очевидцы добавляют, что погибла женщина.
«Фонтанка» запросила подробности произошедшего в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.