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Очевидцы сняли последствия ДТП на заснеженном Выборгском шоссе и утверждают, что в нем есть жертвы

Фотографии разрушительной встречи двух автомобилей на заснеженной трассе в Выборгском районе Петербурга опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» ночью 26 ноября. По их данным, есть жертвы.

Как следует из сообщения, авария произошла у дома № 401 на Выборгском шоссе в Парголово.

Судя по снимкам, у одной из машин в результате столкновения были повреждены капот и лобовое стекло. Вторая, как видно, приняла удар в бок, со стороны водительского и заднего пассажирского места, после чего оказалась на тротуаре.

В описании аварии свидетели происшествия пишут, что есть пострадавшие, им понадобилась медицинская помощь. В комментариях очевидцы добавляют, что погибла женщина.

«Фонтанка» запросила подробности произошедшего в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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