Французские сенаторы одобрили резолюцию с призывом к правительству признать Нагорный Карабах. В Баку ее назвали «обычным листком бумаги»

Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом со ссылкой на результаты проведенного 25 ноября голосования, пишет ТАСС.

Как уточняет агентство, за принятие резолюции проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Согласно ее тексту, они призывают использовать признание «как инструмент переговоров в целях установления прочного мира», а также к «немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в регионе с 27 сентября» и «восстановлению границ, определенных в 1994 году, обеспечению безопасности армянского населения и права на возвращение перемещенных лиц, а также к сохранению культурного и религиозного наследия».

Помимо этого, авторы резолюции рекомендовали властям страны «в рамках Минской группы ОБСЕ настаивать на обеспечении защиты населения путем размещения под ее эгидой международных сил в соответствии с рекомендациями мирного плана 2007 года». Случившееся в Нагорном Карабахе в тексте характеризуется как «военные преступления», совершенные «в том числе в отношении гражданского населения», поэтому его составили призывают к «проведению международного расследования». Со ссылкой на экспертов агентство также пишет, что резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной для выполнения правительством страны. В свою очередь госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан выразил мнение, что «одностороннее признание Нагорного Карабаха не пойдет никому на пользу» и не будет служить посредническим усилиям, а также напомнил, что Франция, являющаяся участницей Минской группы ОБСЕ, выступает за выполнение достигнутого соглашения о прекращении огня сторонами конфликта. Одобренную французскими сенаторами резолюцию прокомментировали власти Азербайджана.