Французские сенаторы одобрили резолюцию с призывом к правительству признать Нагорный Карабах. В Баку ее назвали «обычным листком бумаги»

Сенат Франции принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны о признании непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом со ссылкой на результаты проведенного 25 ноября голосования, пишет ТАСС.
Как уточняет агентство, за принятие резолюции проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Согласно ее тексту, они призывают использовать признание «как инструмент переговоров в целях установления прочного мира», а также к «немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в регионе с 27 сентября» и «восстановлению границ, определенных в 1994 году, обеспечению безопасности армянского населения и права на возвращение перемещенных лиц, а также к сохранению культурного и религиозного наследия».
Помимо этого, авторы резолюции рекомендовали властям страны «в рамках Минской группы ОБСЕ настаивать на обеспечении защиты населения путем размещения под ее эгидой международных сил в соответствии с рекомендациями мирного плана 2007 года».
Случившееся в Нагорном Карабахе в тексте характеризуется как «военные преступления», совершенные «в том числе в отношении гражданского населения», поэтому его составили призывают к «проведению международного расследования».
Со ссылкой на экспертов агентство также пишет, что резолюция носит рекомендательный характер и не является обязательной для выполнения правительством страны. В свою очередь госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан выразил мнение, что «одностороннее признание Нагорного Карабаха не пойдет никому на пользу» и не будет служить посредническим усилиям, а также напомнил, что Франция, являющаяся участницей Минской группы ОБСЕ, выступает за выполнение достигнутого соглашения о прекращении огня сторонами конфликта.
Одобренную французскими сенаторами резолюцию прокомментировали власти Азербайджана.
«В первую очередь хотели бы подчеркнуть, что эта резолюция для Азербайджана ничто иное как обычный листок бумаги. Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы в связи намерениями и объективной деятельностью Франции и как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и как постоянного члена СБ ООН», — заявил РИА Новости помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Ранее Франция начинала реализовывать программу оказания широкой помощи армянам, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе.
Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.