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Франция открыла программу помощи армянам, пострадавшим в Карабахе

Власти Франции начинают реализовывать программу оказания широкой помощи армянам, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил 22 ноября официальный представитель французского МИД.

«По указанию президента Франции Эмманюэля Макрона и министра по делам Европы и иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана Франция начинает осуществлять структурированные усилия, направленные на оказание помощи армянскому населению, пострадавшему от конфликта в Нагорном Карабахе. В рамках этой системы помощи — координация которой будет проводиться специальным комитетом, а также кризисным центром МИД, — будут мобилизованы государственные структуры, ассоциации солидарности с Арменией, гуманитарные ассоциации, входящие в организацию Coordination Sud», — цитирует ТАСС сообщение французского дипломатического ведомство.

Помощь будет оказываться в трёх сферах. Во-первых, после отправки в Армению групп хирургов и медицинско-хирургического оборудования «будет организован целый ряд авиарейсов» с гуманитарной помощью. Это также будут грузы от ассоциаций солидарности с Арменией, в частности от Фонда Азнавура и Фонда армянской помощи. Вторая сфера — госпитальное сотрудничество между двумя странами, которое получит финансовую поддержку французского МИД. Третье — «поддержка тех проектов в Армении, которые осуществляют гуманитарные организации, а также агентства ООН». Действующим на месте структурам Франция намерена оказать финансовую помощь.

Тем временем на территорию непризнанного Нагорного Карабаха из Армении вернулось свыше 1 400 человек в сопровождении российских военных, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. «34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах более 1400 человек», — добавили в Минобороны.

Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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Комментарии (3)

Djnyana
Помню несколько людей с той земли, первый из них - "кинокрут" в дивизионе, ничего такого - просто, крутил кино), удивляло, что других таких, по национальности, в дивизионе - нет. Прийдя из Армии, обнаружил, что из одежды у меня есть только - Форма Красной Армии, которая - на мне, остальное - донашивает мой родитель. Я был возмущён и в гневе, раздосадован, чуть не высказал об этом Отцу (что выглядит сейчас ужасно!). Будущая жена-бывшая одноклассница, почему-то решила, что одеваться нужно в Ателье, сама выбрала ткань и, с этой тканью, я пошёл в ближайшее Ателье ( угол ул. Блохина и Мытн. пер.), а там мужчина-армянин мне говорит.. - сымай штаны! ) Объяснил, что ему нужно всё померить, пришлось подчиниться и, пережить это унижение. Штаны вышли.., для меня - как будто я в них родился, супер-комфортные, никаких ремней не нужно, для будущей жены.. - она сказала, что они - супер-красивы, хотя не понимаю, как штаны могут быть красивыми, но запомнил, что это - круто, так уметь делать штаны! )
PapaKarlo
Мунтян, Паркуян и 10 киевлян -это тоже армяне/Армянское радио/
Piter Russo
А где программа переселения пострадавших армян в региона Новая Аквитания, департамента Шаранта, Франции?
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