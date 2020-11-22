Франция открыла программу помощи армянам, пострадавшим в Карабахе

«По указанию президента Франции Эмманюэля Макрона и министра по делам Европы и иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана Франция начинает осуществлять структурированные усилия, направленные на оказание помощи армянскому населению, пострадавшему от конфликта в Нагорном Карабахе. В рамках этой системы помощи — координация которой будет проводиться специальным комитетом, а также кризисным центром МИД, — будут мобилизованы государственные структуры, ассоциации солидарности с Арменией, гуманитарные ассоциации, входящие в организацию Coordination Sud», — цитирует ТАСС сообщение французского дипломатического ведомство.

Помощь будет оказываться в трёх сферах. Во-первых, после отправки в Армению групп хирургов и медицинско-хирургического оборудования «будет организован целый ряд авиарейсов» с гуманитарной помощью. Это также будут грузы от ассоциаций солидарности с Арменией, в частности от Фонда Азнавура и Фонда армянской помощи. Вторая сфера — госпитальное сотрудничество между двумя странами, которое получит финансовую поддержку французского МИД. Третье — «поддержка тех проектов в Армении, которые осуществляют гуманитарные организации, а также агентства ООН». Действующим на месте структурам Франция намерена оказать финансовую помощь.

Тем временем на территорию непризнанного Нагорного Карабаха из Армении вернулось свыше 1 400 человек в сопровождении российских военных, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. «34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах более 1400 человек», — добавили в Минобороны.