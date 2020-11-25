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Правительство Германии заявило о наличии в деле Навального других предметов с «Новичком», помимо бутылки

Германия располагает информацией о том, что вещество из группы «Новичок» было не только на бутылке с водой. Следы яда обнаружены и на других предметах. Об этом заявили в правительстве Германии, пишет 25 ноября РИА Новости.

Новые данные об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального стали известны в результате запроса фракции правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

«Да», — говорится в ответе кабмина на вопрос фракции «Есть ли, по информации федерального правительства, в деле Навального, помимо бутылки с водой, еще какие-нибудь предметы со следами "Новичка"?»

Власти подчеркнули, что состав обнаруженного вещества раскрывать не будут из-за «высокого риска распространения».

Представители ФБК после предполагаемого отравления Навального заявили, что забрали из его номера бутылку из-под питьевой воды и отправили в Германию тем же бортом, что транспортировал главу ФБК в Берлин.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Оппозиционера доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию, где его вывели из комы. 23 сентября политика выписали из стационара немецкой клиники Charite.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Следствие в России отказало в возбуждении уголовного дела после госпитализации Навального.

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Комментарии (8)

Wuhan Proletarian
Где ж ты видел, гад, чтобы работник ГИБДД взятку брал?
Это ГИБДД, понимаешь!
(с) Инспектор Лаптев, Яйца судьбы
Olen
Судя по их же словам что вывезли его абсолютно голым, можно предположить что это презерватив, и спрятан он был в одном укромном месте )))
Иначе откуда могли повиться в Германии другие предметы
RemyMartin
Сейчас местные пЭтриоты зайдутся воем. Понтяя!! Выходи из запоя.
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