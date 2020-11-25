Правительство Германии заявило о наличии в деле Навального других предметов с «Новичком», помимо бутылки

Германия располагает информацией о том, что вещество из группы «Новичок» было не только на бутылке с водой. Следы яда обнаружены и на других предметах. Об этом заявили в правительстве Германии, пишет 25 ноября РИА Новости.

Новые данные об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального стали известны в результате запроса фракции правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге.

«Да», — говорится в ответе кабмина на вопрос фракции «Есть ли, по информации федерального правительства, в деле Навального, помимо бутылки с водой, еще какие-нибудь предметы со следами "Новичка"?»