Правительство Германии заявило о наличии в деле Навального других предметов с «Новичком», помимо бутылки

Германия располагает информацией о том, что вещество из группы «Новичок» было не только на бутылке с водой. Следы яда обнаружены и на других предметах. Об этом заявили в правительстве Германии, пишет 25 ноября РИА Новости.
Новые данные об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального стали известны в результате запроса фракции правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге.
«Да», — говорится в ответе кабмина на вопрос фракции «Есть ли, по информации федерального правительства, в деле Навального, помимо бутылки с водой, еще какие-нибудь предметы со следами "Новичка"?»
Власти подчеркнули, что состав обнаруженного вещества раскрывать не будут из-за «высокого риска распространения».
Представители ФБК после предполагаемого отравления Навального заявили, что забрали из его номера бутылку из-под питьевой воды и отправили в Германию тем же бортом, что транспортировал главу ФБК в Берлин.