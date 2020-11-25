Сожженные храмы, наркотрафик, Косово и план отхода. Депутаты ЗакСа поспорили о благодарности петербургским росгвардейцам

В неожиданную сторону Законодательное собрание Петербурга увел проходной, казалось бы, вопрос выражения официальной благодарности от депутатов за особый вклад в развитие города. Столько геополитики в Мариинском дворце не было давно.

Решение о благодарности по списку было последним пунктом в повестке парламента на 25 ноября, сообщает корреспондент «Фонтанки». Перечень адресатов опубликовал депутат Борис Вишневский. Несмотря на то, что результаты голосования в ЗакСе были традиционно предопределены, еще один парламентарий — Максим Резник — выразил с трибуны несогласие. Особый протест у него вызвала кандидатура Михаила Соболева, начальника ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «Вы им благодарны, а я нет, — обратился он к спикеру Вячеславу Макарову, — и я хочу это обсуждать. От имени, в том числе, многих жителей Петербурга, которые были разогнаны на Первомае в 2019 году, которых задерживают на одиночных пикетах незаконно... В общем-то, Росгвардия занимается функциями опричнины. За что их благодарить? Если мы так будем действовать, завтра будет Белоруссия. Там тоже нужно благодарить ОМОН за то, что он избивает мирных граждан?»



Прервать Резника пытались другие депутаты, но самый прочувствованный монолог произнес Вячеслав Макаров, назвавший росгвардейцев «великими людьми», которые круглосуточно несут службу. Благодарность он считает, в том числе, данью памяти погибшим в мирное время, а в отношении разгона несогласованных митингов вспомнил зарубежный опыт. «Там не просто начинают винтить, там не просто калечат людей, там просто убивают людей. А мы начинаем говорить: вот, нас задержали на митингах, — излагал спикер. — Когда начинаешь и планируешь какое-то наступление, военные люди, они всегда думают — ага, как сделать так, чтобы из боя выйти можно без потерь для личного состава. Когда митинг организовываешь, думай, что будет потом... А дай возможность — что останется от России от матушки, останется от нее, родной, родимой, любимой».

Далее Вячеслав Макаров вспомнил о развале Советского Союза и построил логическую цепочку: «Не было бы тогда ни международного терроризма, ни войн, никто бы никого не бомбил. Когда демократическая страна, американцы, начинает Балканы пахать бомбами... Я был в Косово, возглавлял делегацию Санкт-Петербурга. Что мы там получили? Сожженные храмы, изгнанный район, который там жил тысячелетия... Я не говорю про наркотрафик, который сделан». В заключение Макаров не в первый уже раз предложил «славить Господа Бога» за то, что в 1999 году к власти пришел Путин и удалось сохранить Россию: «На каждом перекрестке стояла бы не Росгвардия, а совсем из других стран».

