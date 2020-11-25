Водителя, протащившего инспектора ГИБДД за машиной по ЗСД, отпустили прямо в зале суда

Как сообщает 25 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, инцидент произошел в 1:34 7 апреля на пункте оплаты ЗСД в Приморском районе. Внимание инспекторов ДПС, которые оформляли на магистрали нарушение, привлек ВАЗ-2113 с частично закрытым задним номером. Сотрудник полиции подошел к машине и попросил водителя предъявить документы.

Приморский районный суд Петербурга огласил приговор водителю, по вине которого пострадал сотрудник ГИБДД. Мужчина попался пьяным за рулем автомобиля и в попытке скрыться протащил по асфальту полицейского, который хотел его задержать.

Суд установил, что водитель «Лады» был пьян. Когда инспектор потребовал отъехать от пункта оплаты к обочине, мужчина, понимая, что ему грозит ответственность за пьяное вождение, выхватил из рук полицейского свои документы и тронулся с места. Пытаясь задержать нарушителя, инспектор схватился за дверь автомобиля, требуя немедленно остановиться. Однако водитель, протащив полицейского по асфальту, пока тот не упал, ускорился и скрылся. Сотрудник ГИБДД получил травмы. Нарушителя вскоре нашли в поселке в Ленобласти. Полицейским он свое поведение объяснил испугом.

На суде мужчина вину признал частично, пояснив, что не имел умысла причинять вред жизни и здоровью сотрудника полиции. По его словам, все произошло очень быстро и он не думал, что инспектор схватится за машину.

Суд признал автомобилиста виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и с учетом добровольного возмещения ущерба и имеющегося у подсудимого на иждивении отца с онкологией приговорил его к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. При этом ему зачли время содержания под стражей, так что назначенное наказание посчитали отбытым, и мужчину отпустили прямо в зале суда.