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Дочь вице-губернатора Петербурга Батанова вышла из «Альянс-Тосно». Ее доля досталась «специалисту по эффективности инвестиций»

Дочь петербургского вице-губернатора Эдуарда Батанова Анастасия вышла из состава учредителей компании «Альянс-Тосно». Ранее ей принадлежали 25% организации.

Как стало известно «Фонтанке» 25 ноября, ее доля с 12 ноября принадлежит Сергею Пименову, совладельцу компаний «Эккона» (оказывает услуги в области бухучета), «Аналитический центр «Эккона» (консалтинг), «Стандарт-Комплект» и «Дея». В 2017 году ему принадлежала доля в 12,28% в ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Петрохлеб», которая сейчас находится в собственности крупнейшего производителя хлеба в Ленобласти АО «ХК «Петрохлеб».

«Фонтанке» удалось дозвониться до Сергея Пименова. Он пояснил, что речь идет о социально-коммерческом девелоперском проекте.

«Мы этим проектом занимаемся с 2005 года, по-моему. Там длинный проект, он не совсем медицинский, больше рекреационный, — сказал предприниматель. — Там сложный проект, поэтому я не хотел бы сейчас обсуждать, но через полгода-год он выйдет в публичную сферу. Сейчас идет согласование проекта между социальной функцией и коммерческой».

По его словам, группа компаний «Эккона» давно подготовила юридическую концепцию этого проекта — некой разновидности дома престарелых, — но она реализуется с трудом, и теперь дело планируют «довести до конца». «Сам я этим не занимаюсь. Я — специалист по эффективности инвестиций», — сказал Пименов.

К слову, Анастасия Батанова владела «Альянс-Тосно» недолго — около двух месяцев. На вопрос о том, почему она решила выйти из компании, Пименов сказал, что не может «комментировать решения других людей».

Компания «Альянс-Тосно» управляла медцентром, находившимся в здании тосненской районной больницы, которую долгое время возглавлял бывший председатель комздрава Ленобласти Арчил Лобжанидзе. Основная доля (61%) фирмы и сейчас принадлежит Виссариону Арчиловичу Лобджанидзе, а 14% — Вячеславу Хабарову, сыну экс-главы парламента Ленинградской области.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что дочь петербургского вице-губернатора Эдуарда Батанова стала совладелицей фирмы «Макрус» и занялась поставками медоборудования в больницы Калининградской области. В прошлом чиновник сам работал там в должности зампредседателя правительства. На вопросы «Фонтанки» вице-губернатор заявил, что здесь «нет предмета для обсуждения».

© Фонтанка.Ру

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