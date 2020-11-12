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12.11.2020 15:39
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«Нет предмета для обсуждения». Вице-губернатор Батанов отреагировал на новости про бизнес дочери в своем бывшем регионе

Дочь петербургского вице-губернатора Батанова занялась поставками медоборудования в больницы Калининградской области. Ранее он сам работал там в должности зампредседателя правительства.

О том, что полной тезке дочери Эдуарда Батанова принадлежит компания, активно снабжающая медицинским оборудованием больницы Калининградской области, 12 ноября обратило внимание издание «Новый Калининград». Речь идет о петербургском ООО «Маркус», зарегистрированном в 1999 году. По данным системы СПАРК, с 2013-го компания принадлежала ее нынешнему гендиректору Анатолию Исаеву. 18 марта 2020 года в структуру собственников фирмы вошла Анастасия Эдуардовна Батанова. Сейчас она вместе с Исаевым владеет «Маркусом» в равных долях.

По данным СПАРК, с 2018 года фирма заинтересовалась поставками медтехники в госструктуры; в том году она участвовала в четырех конкурсах, но в итоге не выиграла ни одного. В 2019-м компания подавала заявки на участие в десяти конкурсах, из которых выиграла четыре (на сумму 23,5 млн рублей), в 2020 году участвовала в десяти конкурсах и выиграла семь из них, получив контракты на 100 млн рублей.

«Новый Калининград» отмечает, что часто контакты доставались фирме без конкуренции — либо она являлась единственным участником конкурса, либо с ней соперничала петербургская компания «Новые Интеллектуальные Электронные Системы», и тогда происходило «символическое снижение стартовой цены». Издание считает, что новая совладелица ООО «Маркус» и 18-летняя дочь Эдуарда Батанова — один и тот же человек. Сам вице-губернатор уклонился от ответа на вопрос журналистов, не его ли дочь занялась поставками медоборудования в Калининградскую область. На вопросы «Фонтанки» он все же ответил, но ограничился репликой «нет предмета для обсуждения».

Эдуард Батанов трудится в госструктурах Петербурга с 1999 года, но с 2016-го по январь 2019-го он работал в Калининградской области на должности зампреда, а после — первого зампреда областного правительства. После этого чиновник вернулся в Петербург на должность вице-губернатора; изначально он отвечал за транспортный и инвестиционный блок, теперь — за финансовый и арктический. Помимо ООО «Маркус» Анастасии Батановой принадлежит ООО «Альянс-Тосно», о котором в 2012 году рассказывала «Фонтанка». Компания управляла медцентром, находившимся в здании тосненской районной больницы, которую долгое время возглавлял бывший председатель комздрава Ленобласти Арчил Лобжанидзе. Сейчас 61% фирмы принадлежит Виссариону Арчиловичу Лобджанидзе, 14% — Вячеславу Хабарову, сыну экс-главы парламента Ленинградской области, а оставшиеся 25% — Батановой. Причем она вошла в этот бизнес в начале октября 2020 года.

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Комментарии (16)

Kezevo
Прям секрет, то что там ворюга ворюгой погоняет не новость
killbeachtrash
Забавно. А зачем нам власть которую обсуждать нельзя и не получать ответы на вопросы "Откуда деньги у тебя и твоих родственников Зин ?". Мерзость какая эта "государственная вертикаль управления в России" после этого. Все должно быть открыто. Они на наши деньги живут.
AP-SPb
Ну что вы в самом деле, надо же как-то гениальным деткам свои империи строить. А что контракты без конкурсов так это они заведомо более выгодные условия могут предложить. Гениальные же. А папы/мамы тут совсем ни при чём.
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