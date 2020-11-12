«Нет предмета для обсуждения». Вице-губернатор Батанов отреагировал на новости про бизнес дочери в своем бывшем регионе

Дочь петербургского вице-губернатора Батанова занялась поставками медоборудования в больницы Калининградской области. Ранее он сам работал там в должности зампредседателя правительства. О том, что полной тезке дочери Эдуарда Батанова принадлежит компания, активно снабжающая медицинским оборудованием больницы Калининградской области, 12 ноября обратило внимание издание «Новый Калининград» . Речь идет о петербургском ООО «Маркус», зарегистрированном в 1999 году. По данным системы СПАРК, с 2013-го компания принадлежала ее нынешнему гендиректору Анатолию Исаеву. 18 марта 2020 года в структуру собственников фирмы вошла Анастасия Эдуардовна Батанова. Сейчас она вместе с Исаевым владеет «Маркусом» в равных долях.

По данным СПАРК, с 2018 года фирма заинтересовалась поставками медтехники в госструктуры; в том году она участвовала в четырех конкурсах, но в итоге не выиграла ни одного. В 2019-м компания подавала заявки на участие в десяти конкурсах, из которых выиграла четыре (на сумму 23,5 млн рублей), в 2020 году участвовала в десяти конкурсах и выиграла семь из них, получив контракты на 100 млн рублей.



«Новый Калининград» отмечает, что часто контакты доставались фирме без конкуренции — либо она являлась единственным участником конкурса, либо с ней соперничала петербургская компания «Новые Интеллектуальные Электронные Системы», и тогда происходило «символическое снижение стартовой цены». Издание считает, что новая совладелица ООО «Маркус» и 18-летняя дочь Эдуарда Батанова — один и тот же человек. Сам вице-губернатор уклонился от ответа на вопрос журналистов, не его ли дочь занялась поставками медоборудования в Калининградскую область. На вопросы «Фонтанки» он все же ответил, но ограничился репликой «нет предмета для обсуждения».

