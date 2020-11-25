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Петербургскому диджею нужны 4 литра крови после смертельного ДТП с угнанным «Инфинити»

Друзья петербургского диджея Никиты Алода просят неравнодушных сдать кровь для их товарища. Она понадобится для операции, которую резиденту Tekstil Music будут делать в пятницу. Просьбы 25 ноября опубликованы в сообществах команды.

«Никите нужна кровь, минимум 4 литра. Кровь необходима, чтобы в пятницу провести операцию на тазу. Подойдет любая группа крови. Сдать можно сегодня и завтра с 8:00–11:30. По адресу: Костюшко 2, Гор. Больница №26, для Шилова Никиты», — сказано в сообщении.

В минувшее воскресенье, 22 ноября, угнанный Infiniti QX80 мчал от полицейской погони по улицам Северной столицы. На перекрестке Ленинского и Стачек он выехал на запрещающий красный сигнал светофора и протаранил Renault Logan. В больницу попал водитель — петербургский техно-диджей Алекс Паньков. Его девушка Анна скончалась от полученных травм. Еще один музыкант — Никита ALOD — пришёл в себя, но находится в тяжелом состоянии.

За рулем похищенного внедорожника сидел 36-летний житель Поволжья, который по виду был пьян и пытался сбежать с места происшествия. После случившегося он стал фигурантом двух уголовных дел, возбужденных по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также о краже в особо крупном размере.

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Комментарии (5)

alexadmin
Так ведь задержанный есть!
Men13
А что «друзья» не могут кровью поделится???
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