Петербургскому диджею нужны 4 литра крови после смертельного ДТП с угнанным «Инфинити»

Друзья петербургского диджея Никиты Алода просят неравнодушных сдать кровь для их товарища. Она понадобится для операции, которую резиденту Tekstil Music будут делать в пятницу. Просьбы 25 ноября опубликованы в сообществах команды.



«Никите нужна кровь, минимум 4 литра. Кровь необходима, чтобы в пятницу провести операцию на тазу. Подойдет любая группа крови. Сдать можно сегодня и завтра с 8:00–11:30. По адресу: Костюшко 2, Гор. Больница №26, для Шилова Никиты», — сказано в сообщении.



В минувшее воскресенье, 22 ноября, угнанный Infiniti QX80 мчал от полицейской погони по улицам Северной столицы. На перекрестке Ленинского и Стачек он выехал на запрещающий красный сигнал светофора и протаранил Renault Logan. В больницу попал водитель — петербургский техно-диджей Алекс Паньков. Его девушка Анна скончалась от полученных травм. Еще один музыкант — Никита ALOD — пришёл в себя, но находится в тяжелом состоянии.

