Что мешает выйти на плато по коронавирусу, объяснил инфекционист

Выход на плато по заболеваемости ковидом оттягивают вполне конкретные люди, заявил врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, к просветительской работе надо привлекать знаменитостей.
Без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических требований борьба с коронавирусом не будет успешной, сказал врач в интервью радио Sputnik, опубликованном 25 ноября. Сейчас необходим комплексный подход: нужно активней разъяснять населению важность всех предпринимаемых мер и, возможно, даже увеличить штрафы, считает Викулов.
«У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики, — рассуждает медик. — Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать».
Напомним, по данным ВОЗ, число заболевших коронавирусом за неделю в мире достигло максимального с начала пандемии.