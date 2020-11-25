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Что мешает выйти на плато по коронавирусу, объяснил инфекционист

Выход на плато по заболеваемости ковидом оттягивают вполне конкретные люди, заявил врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, к просветительской работе надо привлекать знаменитостей.

Без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических требований борьба с коронавирусом не будет успешной, сказал врач в интервью радио Sputnik, опубликованном 25 ноября. Сейчас необходим комплексный подход: нужно активней разъяснять населению важность всех предпринимаемых мер и, возможно, даже увеличить штрафы, считает Викулов.

«У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики, — рассуждает медик. — Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать».

Напомним, по данным ВОЗ, число заболевших коронавирусом за неделю в мире достигло максимального с начала пандемии.

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Комментарии (20)

bombaleilo
Санитаров и галоперидол!!!
Второй раз на вязки:))
kuk-vasyusha
До чего же мы докатились: "более существенные штрафы" что в голове у этих псевдомедиков? Штрафы конечно же лечат!
261217951
Да сколько можно предупреждать уже? Давно наказывать пора. Больницы переполнены.
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