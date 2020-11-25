Что мешает выйти на плато по коронавирусу, объяснил инфекционист

Выход на плато по заболеваемости ковидом оттягивают вполне конкретные люди, заявил врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. По его словам, к просветительской работе надо привлекать знаменитостей.

Без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических требований борьба с коронавирусом не будет успешной, сказал врач в интервью радио Sputnik, опубликованном 25 ноября. Сейчас необходим комплексный подход: нужно активней разъяснять населению важность всех предпринимаемых мер и, возможно, даже увеличить штрафы, считает Викулов.