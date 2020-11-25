Максимум с начала пандемии: за неделю в мире, по данным ВОЗ, заболели 4 миллиона человек

Число заболевших COVID-19 в мире за семь дней, по данным ВОЗ, выросло более чем на 4 миллиона человек, это самый высокий недельный показатель с начала пандемии.
Как сообщает 25 ноября ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, с 16 по 22 ноября в мире зарегистрировали 4 060 891 новый случай заражения и 67 221 летальный исход. Оба показателя выше, чем за предыдущие семь дней — 3 977 223 заболевших и 59 699 смертей.
Тем не менее в ВОЗ видят «замедление глобальных темпов» пандемии. В Европе и Юго-Восточной Азии отмечена тенденция к снижению, а в Северной и Южной Америке наблюдалось увеличение темпов заболеваемости.
В Европейском регионе с 16 по 22 ноября зарегистрировано более 1,7 миллиона случаев заражения и более 32,6 тысячи погибших. Накануне ВОЗ сообщала, что в Европе каждые 17 секунд умирает человек, больной коронавирусом. В Северной и Южной Америке за неделю заразились 1,6 миллиона, умерли более 22 тысяч человек, в Юго-Восточной Азии — соответственно 351 тысяча и 4,7 тысячи человек.
Самые высокие среди регионов темпы роста заболеваемости (на 15%) и смертности (на 30%) — в Африке, хотя число инфицированных там в целом сравнительно невелико.