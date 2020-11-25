Максимум с начала пандемии: за неделю в мире, по данным ВОЗ, заболели 4 миллиона человек

Число заболевших COVID-19 в мире за семь дней, по данным ВОЗ, выросло более чем на 4 миллиона человек, это самый высокий недельный показатель с начала пандемии.

Как сообщает 25 ноября ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, с 16 по 22 ноября в мире зарегистрировали 4 060 891 новый случай заражения и 67 221 летальный исход. Оба показателя выше, чем за предыдущие семь дней — 3 977 223 заболевших и 59 699 смертей.

Тем не менее в ВОЗ видят «замедление глобальных темпов» пандемии. В Европе и Юго-Восточной Азии отмечена тенденция к снижению, а в Северной и Южной Америке наблюдалось увеличение темпов заболеваемости.