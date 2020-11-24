От коронавируса в Европе, по данным ВОЗ, умирают каждые 17 секунд

Каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Как передаёт 24 ноября РБК, по словам директора европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, за последние две недели смертность от ковида в мире выросла на 18%. «На прошлой неделе в Европе было зарегистрировано свыше 32 тысяч новых случаев смерти от COVID-19. Это означает, что в Европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек», — заявил глава бюро на брифинге.
Вместе с тем общий карантин, по его словам, это «последнее средство». «Сопутствующий ущерб, связанный с самоизоляцией, весьма значителен: он включает экономические последствия, обострение проблем психического здоровья, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, гендерное насилие и нарушение работы основных служб здравоохранения», — объяснил глава европейского бюро ВОЗ. Что надо делать, так это следовать рекомендациям, останавливать распространение дезинформации о коронавирусе и бороться с отрицанием того, что такая болезнь существует.
По данным ВОЗ, за последние сутки в мире выявили 542,7 тысячи заразившихся коронавирусом, умерли 7,8 тысячи пациентов. По подсчётам Университета Джонса Хопкинса, к 24 ноября общее число случаев COVID-19 превысило 59,2 млн, из них 12,4 млн приходится на США, 9,1 млн на Индию, 6 млн на Бразилию, 2,19 млн на Францию, 2,1 млн на Россию. Умерли по всему миру 1,39 миллиона человек.
За последние сутки в России, по информации оперштаба, выявили более 24 тысяч новых заболевших, в Петербурге — больше 3 тысяч. Суточная смертность от коронавируса поставила рекорд в Петербурге и по России, Северная столица вышла на первое место по стране.