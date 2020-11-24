От коронавируса в Европе, по данным ВОЗ, умирают каждые 17 секунд

Как передаёт 24 ноября РБК , по словам директора европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, за последние две недели смертность от ковида в мире выросла на 18%. «На прошлой неделе в Европе было зарегистрировано свыше 32 тысяч новых случаев смерти от COVID-19. Это означает, что в Европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек», — заявил глава бюро на брифинге.

Вместе с тем общий карантин, по его словам, это «последнее средство». «Сопутствующий ущерб, связанный с самоизоляцией, весьма значителен: он включает экономические последствия, обострение проблем психического здоровья, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, гендерное насилие и нарушение работы основных служб здравоохранения», — объяснил глава европейского бюро ВОЗ. Что надо делать, так это следовать рекомендациям, останавливать распространение дезинформации о коронавирусе и бороться с отрицанием того, что такая болезнь существует.

По данным ВОЗ, за последние сутки в мире выявили 542,7 тысячи заразившихся коронавирусом, умерли 7,8 тысячи пациентов. По подсчётам Университета Джонса Хопкинса, к 24 ноября общее число случаев COVID-19 превысило 59,2 млн, из них 12,4 млн приходится на США, 9,1 млн на Индию, 6 млн на Бразилию, 2,19 млн на Францию, 2,1 млн на Россию. Умерли по всему миру 1,39 миллиона человек.

За последние сутки в России, по информации оперштаба, выявили более 24 тысяч новых заболевших, в Петербурге — больше 3 тысяч. Суточная смертность от коронавируса поставила рекорд в Петербурге и по России, Северная столица вышла на первое место по стране.